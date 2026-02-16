Штрафи для власників тварин — за що суворо карають у 2026 році

Песик в автомобілі. Фото: Pexels

Жорстоке ставлення до тварин в Україні вважається не лише аморальним вчинком, а й порушенням закону. За такі дії передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Про те, що саме вважається жорстокістю та які покарання загрожують порушникам у 2026 році, розповідають Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

Що вважається жорстоким поводженням з твариною

Згідно із законодавством, жорстоким поводженням є навмисні дії або бездіяльність щодо тварин, які призводять до болю, страждань, травм, каліцтва чи смерті. Це стосується як домашніх, так і безпритульних тварин.

Також порушенням вважається неналежне утримання, догляд або перевезення. До жорстокого поводження належать:

дресирування, що шкодить здоров’ю тварини;

примушування бігти, прив’язавши до транспорту;

утримання на прив’язі без захисту від погодних умов;

побиття, отруєння, травмування або вбивство тварини;

нацьковування тварин одна на одну для розваги або вигоди;

залишення тварини в авто під час спеки (понад +20 °C) чи морозу (нижче +5 °C).

На скільки штрафують за жорстоке поводження з тваринами у 2026 році

Адміністративна відповідальність застосовується, якщо тварині завдали болю чи страждань без тяжких наслідків, або у випадку недбалого утримання. Покарання:

за перше порушення — штраф від 3 400 до 5 100 грн;

за повторне чи групове — штраф від 5 100 до 8 500 грн або арешт до 15 діб.

У деяких випадках суд може ухвалити рішення про вилучення тварини.

Кримінальна відповідальність настає, якщо жорстокі дії призвели до каліцтва чи смерті, були вчинені з хуліганських мотивів, супроводжувалися нацьковуванням або пропагандою насильства. Покарання за такі дії таке:

обмеження волі на 1–3 роки або ув’язнення на 2–3 роки з конфіскацією тварини;

за поширення матеріалів зі знущаннями — до 5–8 років позбавлення волі.

Якщо ви стали свідком жорстокості, фахівці радять одразу повідомляти поліцію, за можливості зафіксувати подію на фото чи відео, записати контакти свідків і звернутися до зоозахисників.

