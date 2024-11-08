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Права супругов — что нельзя урегулировать брачным договором

8 ноября 2024 15:34
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Брачный договор - что нельзя прописать в документе
Подписание брачного контракта. Фото: Freepik
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Для большинства украинцев понятие брачный договор не ново. Однако некоторые могут переоценивать его возможности, считая, что такой контракт способен урегулировать абсолютно все спорные моменты супружеской жизни.

О том, что нельзя прописать в брачном договоре, объяснили на Правительственном портале.

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Что такое брачный контракт

Супруги, а также подавшие заявление на регистрацию брака могут заключить брачный договор для урегулирования вопросов, связанных с семейными отношениями. Такой документ устанавливает имущественные отношения между партнерами, определяет их права и обязанности в отношении имущества, а также определяет их права и обязанности как родителей.

Брачный договор, заключенный до официального брака, вступает в силу с момента его регистрации. Если договор подписан после регистрации, он действует с момента нотариального удостоверения, которое должно быть указано в самом документе.

Брачный контракт заключается в письменном виде в трех экземплярах и обязательно удостоверяется нотариусом. Если нотариальное удостоверение не произведено, договор считается недействительным.

Что нельзя прописать в брачном договоре

Брачный контракт не включает все аспекты семейной жизни. В частности, он не может:

  • воздействовать на отношения с детьми;
  • регулировать личные отношения супругов;
  • ограничивать права ребенка, установленные законодательством;
  • ставить одного из супругов в финансово невыгодное положение.

Кроме того, брачный договор не предусматривает передачу недвижимого или иного имущества, подлежащего государственной регистрации, в собственность одного из супругов.

Как изменить условия брачного договора

Брачный договор может содержать положения о порядке изменения его условий. Одностороннее изменение условий брачного договора, как и единоличный отказ от него, не допускается. Изменения в контракт могут быть внесены супругами путем заключения соответствующего договора, подлежащего обязательному нотариальному удостоверению.

Суд может принять решение об изменении условий договора по требованию супруга, если этого требуют его интересы, интересы детей, а также нетрудоспособных совершеннолетних дочери или сына.

По требованию одного из супругов сделка может быть расторгнута по решению суда по основаниям, имеющим существенное значение, в частности в случае невозможности ее исполнения.

Также брачный договор по требованию одного из супругов или другого лица, права и интересы которого этим договором нарушены, может быть признан недействительным по решению суда по основаниям, установленным Гражданским кодексом Украины.

Раньше мы писали, что не всегда брак заканчивается благополучно. Многие пары, принимающие решение о разводе, сталкиваются с вопросом раздела имущества, приобретенного во время совместной жизни.

Также мы рассказывали, что процесс наследования имеет подводные камни, о которых стоит знать украинцам. Согласно законодательству есть определенные активы, которые нельзя передать потомкам.

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