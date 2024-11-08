Шлюбний договір — що не можна прописати в документі

Підписання шлюбного договору. Фото: Freepik

Для більшості українців поняття шлюбний договір не нове. Однак дехто може переоцінювати його можливості, вважаючи, що такий контракт здатний врегулювати абсолютно всі спірні моменти подружнього життя.

Про те, що не можна прописати в шлюбному договорі, пояснили на Урядовому порталі.

Читайте також:

Що таке шлюбний контракт

Подружні пари, а також ті, хто подав заяву на реєстрацію шлюбу, можуть укласти шлюбний договір для врегулювання питань, пов'язаних із сімейними відносинами. Такий документ встановлює майнові взаємини між партнерами, визначає їхні права та обов’язки стосовно майна, а також може визначати їхні права та обов'язки як батьків.

Шлюбний договір, укладений до офіційного шлюбу, набуває чинності з моменту його реєстрації. Якщо ж договір підписаний після реєстрації, він діє з моменту нотаріального посвідчення, що має бути зазначено у самому документі.

Шлюбний контракт укладається письмово у трьох примірниках та обов’язково посвідчується нотаріусом. Якщо нотаріальне посвідчення не проведене, договір вважається недійсним.

Що не можна прописати в шлюбному договорі

Шлюбний контракт не охоплює всі аспекти сімейного життя. Зокрема, він не може:

впливати на відносини з дітьми;

регулювати особисті відносини подружжя;

обмежувати права дитини, встановлені законодавством;

ставити одного з подружжя у фінансово невигідне становище.

Крім того, шлюбний договір не передбачає передачу нерухомого або іншого майна, що підлягає державній реєстрації, у власність одного з подружжя.

Як змінити умови шлюбного договору

Шлюбний договір може містити положення про порядок зміни його умов. Одностороння зміна умов шлюбного договору, як і одноосібна відмова від нього, не допускаються. Зміни до контракту можуть бути внесені подружжям шляхом укладання відповідного договору, який підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.

Суд може ухвалити рішення про зміну умов договору на вимогу одного з подружжя, якщо цього вимагають його інтереси, інтереси дітей, а також непрацездатних повнолітніх дочки, сина.

На вимогу одного з подружжя правочин може бути розірваний за рішенням суду з підстав, що мають істотне значення, зокрема в разі неможливості його виконання.

Також шлюбний договір на вимогу одного з подружжя або іншої особи, права та інтереси якої цим договором порушені, може бути визнаний недійсним за рішенням суду з підстав, встановлених Цивільним кодексом України.

Раніше ми писали, що не завжди шлюб закінчується щасливо. Багато пар, які приймають рішення про розлучення, стикаються з питанням поділу майна, яке було набуте під час спільного життя.

Також ми розповідали, що процес спадкування має свої підводні камені, про які варто знати українцям. Згідно з законодавством, є певні активи, які не можна передати нащадкам.