Алкоголь на рабочем месте — что грозит сотрудникам за появление в нетрезвом состоянии

Алкоголь. Фото: Pexels

Сотрудники могут употреблять алкоголь на рабочем месте или приходить на смену в состоянии опьянения. Возникает вопрос, какая ответственность грозит нарушителю и какое наказание разрешено применять руководителю.

Об этом рассказала адвокат Анна Лысенко в собственном Telegram-канале.

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Факт опьянения на рабочем месте

Появление на работе в состоянии алкогольного опьянения считается нарушением трудовой дисциплины. Согласно Кодексу законов о труде, употребление спиртного непосредственно во время смены является основанием для:

объявления выговора;

отстранения от должностных обязанностей;

увольнения;

взыскания возмещения в полном размере при условии нанесения ущерба предприятию.

"В случае появления в нетрезвом состоянии работодателем может быть расторгнут трудовой договор. Аналогичные требования установлены к государственным служащим. Появление на службе в нетрезвом состоянии (под действием наркотиков или токсинов) — это дисциплинарный проступок", — говорится в сообщении.

Алгоритм действий работодателя

Наиболее распространенным наказанием для сотрудника является отстранение от работы. Руководитель по своему усмотрению решает, сохранять ли подчиненному зарплату на период временного освобождения от должностных обязанностей (это прописывается в приказе).

Работодатель должен составить акт о пребывании сотрудника в состоянии алкогольного опьянения на смене, указав в документе:

дату и время;

место выявления нарушения с указанием адреса, этажа и пр;

должности и имена людей, которые составляют/подписывают акт;

внешние признаки опьянения, в частности резкий запах алкоголя, нарушение речи и координации, угрозы, необычное поведение и тому подобное;

просьбу пройти медицинский осмотр;

просьбу предоставить письменные объяснения;

показания технических средств (если применялись);

подпись сотрудника.

Один экземпляр акта нужно отдать подчиненному, второй остается у работодателя. После сбора всех необходимых документов и фиксации последствий нарушения (при наличии) руководителю остается принять решение о взыскании. Некоторые ограничиваются обычным устным предупреждением, что фактически означает отказаться от привлечения к ответственности.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцев приглашают на сезонную работу в Польшу. Некоторые должности считаются высокооплачиваемыми, хотя среди наших граждан они мало ценятся. Работодатели ищут людей на поля, фабрики, склады, в теплицы и супермаркеты.

Также мы писали, какие товары можно перевозить через государственную границу Украины. Согласно таможенным правилам, алкоголь разрешен, но в ограниченных объемах: до 5 литров пива, 2 литров вина и 1 литра крепкого спиртного. Все остальное конфискуют.