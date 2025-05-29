Алкоголь на робочому місці — що загрожує працівникам за появу в нетверезому стані

Алкоголь. Фото: Pexels

Працівники можуть вживати алкоголь на робочому місці чи приходити на зміну в стані сп’яніння. Постає питання, яка відповідальність загрожує порушнику та яке покарання дозволено застосовувати керівнику.

Про це розповіла адвокат Ганна Лисенко у власному Telegram-каналі.

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Факт сп’яніння на робочому місці

Поява на роботі у стані алкогольного сп’яніння вважається порушенням трудової дисципліни. Згідно з Кодексом законів про працю, вживання спиртного безпосередньо під час зміни є підставою для:

оголошення догани;

відсторонення від посадових обов’язків;

звільнення;

стягнення відшкодування в повному розмірі за умови завдання збитків підприємству.

"У разі появи в нетверезому стані роботодавцем може бути розірваний трудовий договір. Аналогічні вимоги встановлені до державних службовців. Поява на службі в нетверезому стані (або під дією наркотиків чи токсинів) — це дисциплінарний проступок", — йдеться в повідомленні.

Алгоритм дій роботодавця

Найбільш поширеним покаранням для працівника є відсторонення від роботи. Керівник на власний розсуд вирішує, чи зберігати підлеглому зарплату на період тимчасового звільнення від посадових обов’язків (це прописується в наказі).

Роботодавець повинен скласти акт про перебування працівника в стані алкогольного сп’яніння на зміні, вказавши в документі:

дату і час;

місце виявлення порушення із зазначенням адреси, поверху тощо;

посади та імена людей, які складають/підписують акт;

зовнішні ознаки сп’яніння, зокрема різкий запах алкоголю, порушення мови та координації, погрози, незвична поведінка тощо;

прохання пройти медичний огляд;

прохання надати письмові пояснення;

показання технічних засобів (якщо застосовувалися);

підпис працівника.

Один примірник акту потрібно віддати підлеглому, другий залишається у роботодавця. Після збору всіх необхідних документів та фіксації наслідків порушення (за наявності) керівнику залишається ухвалити рішення про стягнення. Дехто обмежується звичайним усним попередженням, що фактично означає відмовитися від притягнення до відповідальності.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українців запрошують на сезонну роботу в Польщу. Деякі посади вважаються високооплачуваними, хоча серед наших громадян вони мало цінуються. Роботодавці шукають людей на поля, фабрики, склади, в теплиці та супермаркети.

Також ми писали, які товари можна перевозити через державний кордон України. Згідно з митними правилами, алкоголь дозволений, але в обмежених обсягах: до 5 літрів пива, 2 літрів вина та 1 літра міцного спиртного. Все інше конфіскують.