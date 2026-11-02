Мужчина моет посуду. Фото: Pexels

Украинцы могут получать увеличенные счета за холодную воду, в которых будет учтено не только потребление их домохозяйства, но и кубометры, использованные соседями. Это может произойти, если счетчик воды не прошел своевременную поверку. Тогда меняется порядок начисления платы за услугу и дополнительно приходится платить за небаланс воды.

Как распределяется разница между показаниями общедомового и квартирных счетчиков и когда нужно проводить поверку, разбирались Новини.LIVE.

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Период поверки счетчика

Как отмечает "Тернопольводоканал", раз в четыре года потребители обязаны сдавать счетчики на поверку. За процедуру придется платить из собственного кармана, если иное не предусмотрено договором с поставщиком услуг. Однако такие расходы будут значительно меньше, чем в случае игнорирования этой обязанности.

Если же счетчик не прошел поверку в установленный срок, потребителя могут приравнять к тому, у кого нет индивидуального прибора учета. Соответственно изменится порядок расчета счета за потребленную воду.

Жильцам, не имеющим квартирных счетчиков или приравненным к таким потребителям, будут дополнительно начислять небаланс в многоквартирном доме. Фактически, придется платить также за соседей.

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Что такое небаланс воды и как его распределяют

Простыми словами, небаланс — это разница между объемом, зафиксированным общедомовым счетчиком, и суммарным потреблением всех жильцов по показаниям индивидуальных счетчиков.

Плата за небаланс распределяется по двум принципам:

если во всех квартирах дома установлены индивидуальные счетчики, небаланс распределяется между всеми жильцами пропорционально объему потребления;

если не все квартиры оборудованы счетчиками, небаланс воды распределяется между потребителями без приборов учета пропорционально количеству лиц, фактически пользующихся услугами.

Как не платить за воду, потребленную соседями

Лишние начисления в счете не стоит принимать как должное. Чтобы не платить за чужую воду, необходимо сделать всего три шага:

установить индивидуальный счетчик, если его нет;

следить за поверочным периодом прибора и своевременно передавать показания;

требовать от балансодержателя надлежащего содержания внутридомовых сетей.

Как проверить счетчик

Потребителю необходимо обратиться в организацию, имеющую соответствующее разрешение. Обычно в крупных городах может быть несколько поставщиков такой услуги, поэтому можно выбрать вариант с более выгодными условиями для кошелька.

Как отмечают в компании, предоставляющей соответствующие услуги, стоимость поверки зависит от региона: например, в Киеве она может стоить от 550 грн, а во Львове — 500 грн. За срочную поверку придется заплатить в разы больше.

Проверить счетчик можно как с демонтажем, так и без него. Но последний способ не применяется к старым приборам учета, которым более 10 лет.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут требовать перерасчета счетов. Это касается ситуаций, когда коммунальная услуга предоставлялась некачественно. Например, горячая вода была едва теплой или отопление подавалось с перебоями.

Также Новини.LIVE сообщали, что некоторые ошибки приводят к переплатам за горячую воду. Владельцы бойлеров могут уменьшить платежки. Для этого нужно как изменить настройки водонагревателя, так и пересмотреть отдельные бытовые привычки.