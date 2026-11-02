Чоловік миє посуд. Фото: Pexels

Українці можуть отримувати збільшені платіжки за холодну воду, в яких буде враховано не тільки споживання домогосподарства, а й кубометри, використані сусідами. Це може статися, якщо лічильник води не пройшов своєчасну повірку. Тоді змінюється порядок нарахування плати за послугу і додатково доводиться платити за небаланс води.

Як розподіляють різницю між показниками загальнобудинкового та квартирних лічильників та коли потрібно проводити повірку, розбиралися Новини.LIVE.

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Повірочний період лічильника

Як зазначає "Тернопільводоканал", раз на чотири роки споживачі зобов'язані віддавати лічильники на повірку. За процедуру доведеться платити зі своєї кишені, якщо інше не передбачено договором з надавачем послуг. Однак такі витрати будуть значно меншими, ніж у разі ігнорування обов'язку.

Якщо ж лічильник не пройшов повірку у визначений період, споживача можуть прирівняти до такого, що не має індивідуального приладу обліку. Відповідно зміниться порядок розрахунку платіжки за спожиту воду.

Мешканцям, які не мають квартирних лічильників або прирівняні до таких споживачів, будуть додатково нараховувати небаланс у багатоквартирному будинку. Фактично, доведеться сплачувати також за сусідів.

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Що таке небаланс води та як його розподіляють

Простими словами, небаланс — це різниця між обсягом зафіксованим загальнобудинковим лічильником та сумарним споживанням всіх мешканців за показниками індивідуальних лічильників.

Плату за небаланс розподіляють за двома принципами:

якщо у всіх квартирах в будинку встановлені індивідуальні лічильники, небаланс розподіляють між усіма жителями пропорційно до обсягу споживання;

якщо не всі квартири обладнані лічильниками, небаланс води розподіляється між споживачами без приладів обліку пропорційно до кількості осіб, які фактично користуються послугами.

Як не платити за воду, спожиту сусідами

Зайві нарахування у платіжці не варто сприймати як належне. Щоб не платити за чужу воду необхідно зробити лише три кроки:

встановити індивідуальний лічильник, якщо його немає;

стежити за повірочним періодом приладу та вчасно передавати показники;

вимагати від балансоутримувача належного утримання внутрішньобудинкових мереж.

Як повірити лічильник

Споживачеві необхідно звернутися до організації, яка має відповідний дозвіл. Зазвичай у великих містах може бути декілька надавачів такої послуги, тому можна вибрати варіант з вигіднішими умовами для гаманця.

Як зазначають у компанії, що надає відповідні послуги, вартість повірки залежить від регіону: наприклад у Києві може коштувати від 550 грн, а у Львові — 500 грн. За термінову повірку доведеться заплатити в рази більше.

Повірити лічильник можуть як з демонтажем, так і без нього. Але останній спосіб не застосовують для старих приладів обліку, яким понад 10 років.

Раніше Новини.LIVE писали, що українці можуть вимагати перерахунку платіжок. Це стосується ситуацій, коли комунальна послуга надавалася неякісно. Наприклад, гаряча вода була ледь теплою або опалення надавалося з перебоями.

Також Новини.LIVE повідомляли, що деякі помилки призводять до переплат за гарячу воду. Власники бойлерів можуть зменшити платіжки. Для цього потрібно як змінити налаштування водонагрівача, так і переглянути окремі побутові звички.