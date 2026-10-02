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Главная Экономика Потеря военного имущества: когда боец заплатит из собственного кармана

Потеря военного имущества: когда боец заплатит из собственного кармана

Ua ru
2 октября 2026 22:23
Военное имущество пропало или повреждено во время боя: придется ли военнослужащим за него платить
Военные ВСУ. Фото: Генштаб

Бывают ситуации, когда во время службы повреждается автомобиль, теряется снаряжение или уничтожается прибор. В таких случаях возникает вопрос: кто за это заплатит? Чтобы обязать военнослужащего возместить ущерб, командование должно установить все обстоятельства происшествия. Особенно важно выяснить, произошла ли потеря в результате боевых действий или виноват именно боец.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Сумской областной ТЦК и СП.

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К военному имуществу относятся оружие, техника, боеприпасы, топливо, вещевое, медицинское, инженерное, бытовое и другое имущество, а также денежные средства. Поэтому вопрос ответственности может касаться как выданного снаряжения, так и дорогостоящей техники.

Когда может быть предъявлено требование о возмещении

Закон о материальной ответственности военнослужащих предусматривает ответственность за ущерб, причиненный по вине военнослужащего. Речь идет об уничтожении, повреждении, недостаче, хищении или незаконном использовании имущества.

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Для привлечения к ответственности должны быть установлены:

Читайте также:
  • прямой действительный ущерб;
  • противоправный характер поведения;
  • причинно-следственная связь между действиями военнослужащего и ущербом;
  • вина военнослужащего.

Если имущество было уничтожено в результате обстрела

К имуществу, уничтоженному или поврежденному в результате боевых действий или во время выполнения боевого задания, применяются специальные правила. В таких случаях имущество списывают на основании единого акта списания. Поэтому автомобиль или средство связи, утраченные в результате вражеского удара во время боевого задания, — это другая ситуация, нежели техника, поврежденная по небрежности военнослужащего.

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Что делать после потери или повреждения

Военному следует действовать следующим образом:

  1. Сообщить командованию. Потерю лучше не скрывать.
  2. Зафиксировать обстоятельства. Если это безопасно, стоит сохранить фото и видео, данные о месте и времени, информацию о боевом задании, документы, рапорты, донесения и показания сослуживцев.
  3. Внимательно читать документы перед подписанием. В акте или объяснении нужно проверить, как описаны обстоятельства происшествия и вина военнослужащего. В случае несогласия это можно указать в документе или подать отдельные письменные объяснения.
  4. Сохранить копии. Рапорты, акты и другие документы могут понадобиться для обжалования.

Могут ли удержать деньги из зарплаты

Материальная ответственность должна основываться на законных основаниях и установленных обстоятельствах. Сумма также зависит от конкретного случая.

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Если же деньги уже требуют, военнослужащему стоит попросить документы, подтверждающие:

  • факт недостачи или повреждения;
  • причину возникновения ущерба;
  • вину;
  • размер убытков;
  • основания для привлечения именно этого военнослужащего к ответственности.

Минобороны рекомендует в спорных ситуациях обращаться к высшему командованию или на горячую линию 1512.

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Ранее Новини.LIVE писали, сколько могут получать украинские военные в октябре. Минимальное денежное обеспечение составляет 20 130 гривен, а за боевые и специальные задачи предусмотрены дополнительные вознаграждения от 10 000 до 170 000 гривен. Итоговая сумма зависит от должности, звания, выслуги, района службы и количества дней выполнения соответствующих задач.

Также Новини.LIVE рассказывали, по каким делам Минобороны не будет обжаловать судебные решения в отношении военных. Речь идет о делах, связанных со смертью, пропажей без вести, семейными связями и отцовством, если необходимые факты подтверждены документами и материалами проверок. Это должно сократить судебные процедуры для семей и ускорить оформление выплат, льгот и других социальных гарантий.

убытки военная техника имущество военнослужащие военное снаряжение
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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