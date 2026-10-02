Військове майно зникло або зламане під час бою: чи заплатять за нього армійці

Військові ЗСУ. Фото: Генштаб

Трапляються ситуації, коли під час служби пошкоджене авто, загублене спорядження чи знищений прилад. У таких випадках виникає питання: хто за це заплатить? Щоб змусити військовослужбовця відшкодувати збитки, командування має встановити усі обставини події. Особливо важливо розібратися, чи сталася втрата через бойові дії, чи винен саме боєць.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Сумський обласний ТЦК та СП.

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До військового майна належать зброя, техніка, боєприпаси, паливо, речове, медичне, інженерне, побутове та інше майно, а також кошти. Тому питання відповідальності може стосуватися як виданого спорядження, так і дорогої техніки.

Коли можуть вимагати відшкодування

Закон про матеріальну відповідальність військовослужбовців передбачає відповідальність за шкоду, заподіяну з вини військового. Йдеться про знищення, пошкодження, нестачу, розкрадання або незаконне використання майна.

Для притягнення до відповідальності мають бути встановлені:

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пряма дійсна шкода;

протиправність поведінки;

причинний зв’язок між діями військового та шкодою;

вина військовослужбовця.

Якщо майно знищив обстріл

Для майна, знищеного або пошкодженого через бойові дії чи під час виконання бойового завдання, діють спеціальні правила. У таких випадках майно списують на підставі єдиного акта списання. Тому втрачений через ворожий удар автомобіль чи засіб зв’язку під час бойового завдання — інша ситуація, ніж техніка, пошкоджена через недбалість військового.

Що робити після втрати або пошкодження

Військовому слід діяти наступним чином:

Повідомити командування. Втрати краще не приховувати. Зафіксувати обставини. Якщо це безпечно, варто зберегти фото та відео, дані про місце й час, інформацію про бойове завдання, документи, рапорти, донесення та свідчення побратимів. Уважно читати документи перед підписом. В акті чи поясненні потрібно перевірити, як описані обставини події та вина військового. За незгоди це можна зазначити в документі або подати окремі письмові пояснення. Зберегти копії. Рапорти, акти та інші документи можуть знадобитися для оскарження.

Чи можуть вирахувати гроші із зарплати

Матеріальна відповідальність має грунтуватися на законних підставах і встановлених обставинах. Сума також залежить від конкретного випадку.

Якщо ж гроші вже вимагають, військовому варто попросити документи, які підтверджують:

факт нестачі або пошкодження;

причину виникнення шкоди;

вину;

розмір збитків;

підстави для притягнення саме цього військовослужбовця до відповідальності.

Міноборони рекомендує у спірних ситуаціях звертатися до вищого командування або на гарячу лінію 1512.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки можуть отримувати українські військові у жовтні. Мінімальне грошове забезпечення становить 20 130 гривень, а за бойові та спеціальні завдання передбачені додаткові винагороди від 10 000 до 170 000 гривень. Підсумкова сума залежить від посади, звання, вислуги, району служби та кількості днів виконання відповідних завдань.

Також Новини.LIVE розповідали, у яких справах Міноборони не оскаржуватиме судові рішення щодо військових. Йдеться про справи про смерть, зникнення безвісти, родинні зв’язки та батьківство, якщо необхідні факти підтверджені документами й матеріалами перевірок. Це має скоротити судові процедури для родин і пришвидшити оформлення виплат, пільг та інших соціальних гарантій.