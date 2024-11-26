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Удостоверения многодетных родителей — какие льготы можно получить

26 ноября 2024 10:45
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Удостоверение многодетных родителей – какие льготы можно получить и как оформить
Отец с детьми. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Для обеспечения соответствующих материальных условий для воспитания детей в многодетных семьях государство оказывает социальную помощь их родителям или опекунам. Чтобы воспользоваться льготами, необходимо оформить соответствующий статус и получить специальное удостоверение.

О том, для чего нужно удостоверение многодетных родителей и какие льготы с ним можно оформить, пояснили в Правительственном контакт центре.

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Какие льготы могут получить многодетные семьи

Многодетной считается семья, где супруги, состоящие в зарегистрированном браке, совместно проживают и воспитывают троих и более детей. Сюда также входит одинокий отец или мать. Также в состав таких семей входят дети, получающие образование на дневной форме в школах, профтехучилищах или заведениях высшего образования, но не старше 23 лет.

Родители и дети из многодетных семей получают специальные удостоверения. Их образцы, порядок изготовления и выдачи регламентируются решениями Кабинета министров Украины. Многодетные семьи имеют право на 50% скидку на оплату:

  • квартиры и отопления (по 21 кв.м на каждого члена семьи и 10,5 кв.м на семью);
  • других коммунальных услуг, в частности, стоимости баллонного газа для плиты;
  • отопления жидким или жестким топливом, если дом не имеет централизованного отопления;
  • стационарного телефона (а также внеочередного его подключения).

Эти льготы предоставляются, если общий доход семьи не превышает установленного законом порога. Также многодетные семьи имеют право на получение жилья по закону "О жилищном фонде социального назначения":

  • в первую очередь — для родителей-одиночек или семей, где родилась двойня.
  • вне очереди — для семей, в которых есть пятеро и более детей или при одновременном рождении троих и более детей.

Как получить удостоверение многодетного родителя

Для получения удостоверения родителей многодетной семьи нужно подать следующие документы (при подаче копий обязательно иметь оригиналы):

  • справку о составе семьи;
  • копии свидетельств о рождении детей;
  • копию свидетельства о браке (для лиц в браке);
  • заявление одного из родителей на получение удостоверения;
  • фотографии (родителей и детей от 6 до 18 лет) размером 3х4;
  • копии страниц паспорта родителей с основными данными;
  • копию вида на постоянное проживание (для иностранцев или лиц без гражданства);
  • справка из учебного заведения (для студентов в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся на дневной форме);
  • справка о месте регистрации или пребывания во время обучения (для лиц от 18 до 23 лет);
  • справку местных органов власти об отсутствии ранее выданных удостоверений (при необходимости);
  • нотариально засвидетельствованный перевод свидетельства о рождении ребенка, выданного за пределами Украины.

Удостоверения многодетной семьи бесплатно выдаются родителю в течение 10 рабочих дней после подачи всех необходимых документов. Детям из многодетных семей удостоверения оформляются с шести лет, а при достижении 14 лет вклеивается новая фотография.

Срок действия удостоверения определяется индивидуально каждой семьи. Для его продления нужно предоставить справку о составе семьи, копии свидетельств о рождении детей или документе из учебного заведения. Срок действия обычно продлевается на полгода.

Ранее мы писали, что ожидающие ребенка украинки могут бесплатно получать услуги по ведению беременности и пособия при родах. Медицинские услуги доступны в учреждениях, имеющих договор с НСЗУ.

Также мы рассказывали, что воспитание ребенка требует больших ресурсов, особенно для одиноких родителей. Государство поддерживает их через специальные льготы и выплаты.

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