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Безплатні послуги для породіль у 2024 році — що покриває держава

23 листопада 2024 12:22
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Вагітність та пологи у 2024 році — які ліки та медичні послуги надають безплатно
Лікар оглядає вагітну жінку. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Українські жінки, які чекають на народження дитини, можуть отримати можуть безплатно отримувати якісні послуги з ведення вагітності та допомоги при пологах. Для цього потрібно обрати один з комунальних або приватних медзакладів, що має договір із національною службою здоров'я України (НСЗУ).

Про те, які послуги та ліки можна отримати безплатно у 2024 році, пояснили в Міністерстві охорони здоров'я України.

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Де можна отримати безплатні медичні послуги при вагітності та пологах

В Україні жінки, які чекають на дитину, мають можливість обирати пологовий будинок серед тих, що уклали договір з Національною службою здоров’я України (НСЗУ). В цих закладах всі необхідні послуги під час пологів надаються безплатно в рамках програми медичних гарантій, тому оплата не потрібна. Це стосується: 

  • необхідних ліків;
  • медичних виробів;
  • знеболювальних засобів;
  • лабораторних досліджень;
  • послуг, включаючи післяпологовий моніторинг стану матері та новонародженого.

Варто розуміти, що жінка може обрати пологовий будинок, але не лікаря. Це означає, що пологи проводяться черговою акушерською бригадою.

Які послуги можна отримати безплатно

Вагітна має право звертатися до акушера-гінеколога без направлення. До переліку послуг, які надаються вагітній безплатно за програмою медичних гарантій, входять:

  • партнерські пологи;
  • психологічна підтримка;
  • щеплення для немовлят;
  • консультації інших спеціалістів;
  • анестезіологічне супроводження;
  • моніторинг стану матері та дитини;
  • харчування в стаціонарі та інші послуги;
  • лабораторні та інструментальні дослідження цілодобово;
  • проведення планового або ургентного кесаревого розтину;
  • ведення пологів (як без ускладнень, так і у разі ускладнень);
  • знеболення, включаючи епідуральну анальгезію та інші методи;
  • консультації з грудного вигодовування та післяпологової контрацепції;
  • проведення профілактики для новонароджених від ВІЛ-позитивних матерів (постконтактний АРТ);
  • скринінг критичних вроджених вад серця за допомогою пульсоксиметрії та перевірка слуху у новонароджених;
  • медична допомога під час пологів з черговою акушерською бригадою.

Лікування ускладнень під час вагітності в стаціонарі також входить до безплатного пакета медичних послуг, якщо лікарня має договір з НСЗУ. Щоб скористатися безоплатними медичними послугами, жінки можуть звертатися до контакт-центру НСЗУ або скористатися офіційним сайтом служби для пошуку лікарень, які працюють в межах програми медичних гарантій.

Раніше ми писали, що одиноким батькам часто буває важко ростити дитину самотужки. Для таких сімей держава гарантує різноманітні виплати та пільги.

Також ми розповідали, що родини, в яких виховується троє або більше дітей, можуть отримати статус багатодітних. Держава надає різноманітну підтримку для забезпечення всім необхідним дітей з таких сімей. 

медицина вагітність допомога МОЗ пологи

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