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Бесплатные услуги для рожениц — что покрывает государство

23 ноября 2024 12:22
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Беременность и роды в 2024 году - какие лекарства и медицинские услуги предоставляют бесплатно
Врач осматривает беременную женщину.
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Украинские женщины, ожидающие рождения ребенка, могут получить бесплатно получать качественные услуги по ведению беременности и помощи при родах. Для этого нужно выбрать одно из коммунальных или частных медучреждений, имеющее договор с национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

О том, какие услуги и лекарства можно получить бесплатно в 2024 году, пояснили в Министерстве здравоохранения Украины.

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Где можно получить бесплатные медицинские услуги при беременности и родах

В Украине женщины, ожидающие ребенка, имеют возможность выбирать роддом среди заключивших договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). В этих учреждениях все необходимые услуги во время родов предоставляются бесплатно в рамках программы медицинских гарантий, поэтому оплата не требуется. Это касается:

  • необходимых лекарств;
  • медицинских изделий;
  • обезболивающих средств;
  • лабораторных исследований;
  • услуг, включая послеродовой мониторинг состояния матери и новорожденного.

Следует понимать, что женщина может выбрать роддом, но не врача. Это значит, что роды производятся дежурной акушерской бригадой.

Какие услуги можно получить бесплатно

Беременная имеет право обращаться к акушеру-гинекологу без направления. В перечень услуг, предоставляемых беременной бесплатно по программе медицинских гарантий, входят:

  • партнерские роды;
  • психологическая поддержка;
  • прививки для младенцев;
  • консультации других специалистов;
  • анестезиологическое сопровождение;
  • мониторинг состояния матери и ребенка;
  • питание в стационаре и другие услуги;
  • лабораторные и инструментальные исследования круглосуточно;
  • проведение планового или ургентного кесарева сечения;
  • ведение родов (как без осложнений, так и в случае осложнений);
  • обезболивание, включая эпидуральную анальгезию и другие способы;
  • консультации по грудному вскармливанию и послеродовой контрацепции;
  • проведение профилактики для новорожденных от ВИЧ-положительных матерей (постконтактный АРТ);
  • скрининг критических врожденных пороков сердца с помощью пульсоксиметрии и проверка слуха у новорожденных;
  • медицинская помощь в родах с дежурной акушерской бригадой.

Лечение осложнений во время беременности в стационаре также входит в бесплатный пакет медицинских услуг, если у больницы есть договор с НСЗУ. Чтобы воспользоваться бесплатными медицинскими услугами, женщины могут обращаться в контакт-центр НСЗУ или воспользоваться официальным сайтом службы для поиска больниц, работающих в рамках программы медицинских гарантий.

Раньше мы писали, что одиноким родителям часто бывает трудно растить ребенка своими силами. Для таких семей государство гарантирует всевозможные выплаты и льготы.

Также мы рассказывали, что семьи, где воспитываются трое или более детей, могут получить статус многодетных. Государство оказывает разнообразную поддержку для обеспечения всем необходимым детям из таких семей.

медицина беременность помощь МОЗ роды

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