Беременность и роды в 2024 году - какие лекарства и медицинские услуги предоставляют бесплатно

Врач осматривает беременную женщину.

Украинские женщины, ожидающие рождения ребенка, могут получить бесплатно получать качественные услуги по ведению беременности и помощи при родах. Для этого нужно выбрать одно из коммунальных или частных медучреждений, имеющее договор с национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

О том, какие услуги и лекарства можно получить бесплатно в 2024 году, пояснили в Министерстве здравоохранения Украины.

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Где можно получить бесплатные медицинские услуги при беременности и родах

В Украине женщины, ожидающие ребенка, имеют возможность выбирать роддом среди заключивших договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). В этих учреждениях все необходимые услуги во время родов предоставляются бесплатно в рамках программы медицинских гарантий, поэтому оплата не требуется. Это касается:

необходимых лекарств;

медицинских изделий;

обезболивающих средств;

лабораторных исследований;

услуг, включая послеродовой мониторинг состояния матери и новорожденного.

Следует понимать, что женщина может выбрать роддом, но не врача. Это значит, что роды производятся дежурной акушерской бригадой.

Какие услуги можно получить бесплатно

Беременная имеет право обращаться к акушеру-гинекологу без направления. В перечень услуг, предоставляемых беременной бесплатно по программе медицинских гарантий, входят:

партнерские роды;

психологическая поддержка;

прививки для младенцев;

консультации других специалистов;

анестезиологическое сопровождение;

мониторинг состояния матери и ребенка;

питание в стационаре и другие услуги;

лабораторные и инструментальные исследования круглосуточно;

проведение планового или ургентного кесарева сечения;

ведение родов (как без осложнений, так и в случае осложнений);

обезболивание, включая эпидуральную анальгезию и другие способы;

консультации по грудному вскармливанию и послеродовой контрацепции;

проведение профилактики для новорожденных от ВИЧ-положительных матерей (постконтактный АРТ);

скрининг критических врожденных пороков сердца с помощью пульсоксиметрии и проверка слуха у новорожденных;

медицинская помощь в родах с дежурной акушерской бригадой.

Лечение осложнений во время беременности в стационаре также входит в бесплатный пакет медицинских услуг, если у больницы есть договор с НСЗУ. Чтобы воспользоваться бесплатными медицинскими услугами, женщины могут обращаться в контакт-центр НСЗУ или воспользоваться официальным сайтом службы для поиска больниц, работающих в рамках программы медицинских гарантий.

Раньше мы писали, что одиноким родителям часто бывает трудно растить ребенка своими силами. Для таких семей государство гарантирует всевозможные выплаты и льготы.

Также мы рассказывали, что семьи, где воспитываются трое или более детей, могут получить статус многодетных. Государство оказывает разнообразную поддержку для обеспечения всем необходимым детям из таких семей.