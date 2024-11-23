Беременность и роды в 2024 году - какие лекарства и медицинские услуги предоставляют бесплатно

Бесплатные услуги для рожениц — что покрывает государство
Украинские женщины, ожидающие рождения ребенка, могут получить бесплатно получать качественные услуги по ведению беременности и помощи при родах. Для этого нужно выбрать одно из коммунальных или частных медучреждений, имеющее договор с национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).
О том, какие услуги и лекарства можно получить бесплатно в 2024 году, пояснили в Министерстве здравоохранения Украины.
Где можно получить бесплатные медицинские услуги при беременности и родах
В Украине женщины, ожидающие ребенка, имеют возможность выбирать роддом среди заключивших договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). В этих учреждениях все необходимые услуги во время родов предоставляются бесплатно в рамках программы медицинских гарантий, поэтому оплата не требуется. Это касается:
- необходимых лекарств;
- медицинских изделий;
- обезболивающих средств;
- лабораторных исследований;
- услуг, включая послеродовой мониторинг состояния матери и новорожденного.
Следует понимать, что женщина может выбрать роддом, но не врача. Это значит, что роды производятся дежурной акушерской бригадой.
Какие услуги можно получить бесплатно
Беременная имеет право обращаться к акушеру-гинекологу без направления. В перечень услуг, предоставляемых беременной бесплатно по программе медицинских гарантий, входят:
- партнерские роды;
- психологическая поддержка;
- прививки для младенцев;
- консультации других специалистов;
- анестезиологическое сопровождение;
- мониторинг состояния матери и ребенка;
- питание в стационаре и другие услуги;
- лабораторные и инструментальные исследования круглосуточно;
- проведение планового или ургентного кесарева сечения;
- ведение родов (как без осложнений, так и в случае осложнений);
- обезболивание, включая эпидуральную анальгезию и другие способы;
- консультации по грудному вскармливанию и послеродовой контрацепции;
- проведение профилактики для новорожденных от ВИЧ-положительных матерей (постконтактный АРТ);
- скрининг критических врожденных пороков сердца с помощью пульсоксиметрии и проверка слуха у новорожденных;
- медицинская помощь в родах с дежурной акушерской бригадой.
Лечение осложнений во время беременности в стационаре также входит в бесплатный пакет медицинских услуг, если у больницы есть договор с НСЗУ. Чтобы воспользоваться бесплатными медицинскими услугами, женщины могут обращаться в контакт-центр НСЗУ или воспользоваться официальным сайтом службы для поиска больниц, работающих в рамках программы медицинских гарантий.
Раньше мы писали, что одиноким родителям часто бывает трудно растить ребенка своими силами. Для таких семей государство гарантирует всевозможные выплаты и льготы.
Также мы рассказывали, что семьи, где воспитываются трое или более детей, могут получить статус многодетных. Государство оказывает разнообразную поддержку для обеспечения всем необходимым детям из таких семей.
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