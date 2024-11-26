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Посвідчення багатодітних батьків — які пільги доступні в Україні

26 листопада 2024 10:45
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Посвідчення багатодітних батьків — які пільги можна отримати та як оформити
Батько з дітьми. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Для забезпечення відповідних матеріальних умов для виховання дітей у багатодітних родинах держава надає соціальну допомогу їх батькам або опікунам. Щоб скористатись пільгами необхідно оформити відповідний статус та отримати спеціальне посвідчення.

Про те, для чого потрібне посвідчення багатодітних батьків та які пільги з ним можна оформити, пояснили в Урядовому контакт центрі.

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Які пільги можуть отримати багатодітні родини

Багатодітною вважається родина, де подружжя (чоловік і жінка), перебуваючи у зареєстрованому шлюбі, спільно проживає та виховує трьох і більше дітей. Сюди також входить одинокий батько чи мати. Також до складу таких сімей входять діти, які здобувають освіту на денній формі у школах, профтехучилищах або закладах вищої освіти, але не старші 23 років.

Батьки та діти з багатодітних родин отримують спеціальні посвідчення. Їх зразки, порядок виготовлення та видачі регламентуються рішеннями Кабінету Міністрів України. Багатодітні родини мають право на 50% знижку на оплату:

  • квартири та опалення (по 21 кв.м на кожного члена сім'ї та 10,5 кв.м на родину);
  • інших комунальних послуг, зокрема вартості балонного газу для плити;
  • опалення рідким або твердим паливом, якщо будинок не має централізованого опалення;
  • стаціонарного телефону (а також позачергового його підключення).

Ці пільги надаються, якщо загальний дохід родини не перевищує встановленого законом порогу. Також багатодітні родини мають право на отримання житла згідно із законом "Про житловий фонд соціального призначення":

  • першочергово – для батьків-одинаків або родин, де народилася двійня.
  • позачергово – для сімей, у яких є п'ятеро і більше дітей або при одночасному народженні трьох і більше дітей.

Як отримати посвідчення багатодітного батька

Для отримання посвідчення батьків багатодітної сім'ї потрібно подати такі документи(при поданні копій обов’язково мати оригінали):

  • довідку про склад сім’ї;
  • копії свідоцтв про народження дітей;
  • копію свідоцтва про шлюб (для осіб у шлюбі);
  • заяву одного з батьків на отримання посвідчення;
  • фотокартки (батьків та дітей від 6 до 18 років) розміром 3х4;
  • копії сторінок паспорта громадянина України батьків з основними даними;
  • копію посвідки на постійне проживання (для іноземців або осіб без громадянства);
  • довідку з навчального закладу (для студентів віком від 18 до 23 років, які навчаються на денній формі);
  • довідку про місце реєстрації або перебування під час навчання (для осіб від 18 до 23 років);
  • довідку місцевих органів влади про відсутність раніше виданих посвідчень (за потреби);
  • нотаріально засвідчений переклад свідоцтва про народження дитини, виданого за межами України.

Посвідчення багатодітної сім’ї безплатно видаються одному з батьків протягом 10 робочих днів після подання усіх необхідних документів. Дітям із багатодітних родин посвідчення оформлюються з шести років, а при досягненні 14 років вклеюється нова фотокартка.

Строк дії посвідчення визначається індивідуально для кожної сім’ї. Для його продовження потрібно надати довідку про склад сім’ї, копії свідоцтв про народження дітей або документ з навчального закладу. Термін дії зазвичай продовжується на пів року.

Раніше ми писали, що українки, які чекають дитину, можуть безплатно отримувати послуги з ведення вагітності та допомоги при пологах. Медичні послуги доступні у закладах, що мають договір з НСЗУ.

Також ми розповідали, що виховання дитини вимагає великих ресурсів, особливо для самотніх батьків. Держава підтримує їх через спеціальні пільги та виплати.

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