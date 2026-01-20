Отключения света 20 января — какая ситуация в энергосистеме и где аварийные обесточивания

Последствия для Киева и Украины — что происходит в энергосистеме
В ночь на 20 января россияне осуществили массированную ракетно-дроновую атаку, снова целясь в объекты энергетической инфраструктуры для усиления отключений света. Как следствие — утром пришлось столкнуться с аварийными обесточиваниями потребителей в нескольких областях Украины. В других регионах действуют графики почасовых отключений.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит в энергосистеме Украины по состоянию на 20 января.
Ситуация со светом в Киеве и области
По информации ДТЭК Киевские электросети, в столице ввели экстренные отключения света. Ситуация остается одной из самых сложных, поэтому потребителей просят экономно использовать электроэнергию, если она присутствует, дабы помочь стабилизировать систему.
"Из-за морозов растет нагрузка. К восстановлению электро- и теплоснабжения привлечены аварийные бригады из других регионов. Операторами систем распределения применяются сетевые ограничения, графики почасовых отключений временно не действуют", — рассказал на брифинге первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.
Где аварийные отключения света
Из-за атак России на объекты критической инфраструктуры часть потребителей обесточены в:
- Одесской;
- Сумской;
- Днепропетровской;
- Ровенской;
- Харьковской областях.
В частности на Сумщине ввели графики аварийных отключений для 10 очередей. В Харькове и на территории региона по состоянию на 12:00 применены аварийные графики для стабилизации ситуации в энергосети. Также там продолжают действовать графики почасовых отключений. В Одесской области, как и в предыдущие дни, сохраняются сетевые ограничения.
Президент Украины Владимир Зеленский 20 января провел совещание в формате специального энергетического селектора, чтобы определить последствия последней атаки РФ и разработать план восстановления поставок света/тепла/воды.
"Все силы государственных и частных компаний в области энергетики должны быть направлены на то, чтобы обеспечить для украинцев максимально быстрое восстановление", — констатировал глава государства.
До 18:00 20 января Зеленский поручил премьер-министру Юлии Свириденко и министру энергетики Денису Шмыгалю предоставить полный анализ по срокам восстановления в каждой области, включая объемы необходимых ресурсов.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, в феврале 2026 года тариф на электроэнергию для населения не изменится и будет составлять 4,32 грн/кВт-ч. Меньше смогут платить владельцы двухзонных счетчиков благодаря более низкому тарифу ночью.
Также мы писали, что генератор для квартиры обычно выбирают с мощностью в пределах 3-8 кВт. Однако для многоэтажек более безопасной альтернативой считают сертифицированные зарядные электростанции.
