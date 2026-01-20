Видео
Главная Экономика Последствия для Киева и Украины — что происходит в энергосистеме

Последствия для Киева и Украины — что происходит в энергосистеме

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 12:35
Отключения света 20 января — какая ситуация в энергосистеме и где аварийные обесточивания
Ночной Киев без света. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 20 января россияне осуществили массированную ракетно-дроновую атаку, снова целясь в объекты энергетической инфраструктуры для усиления отключений света. Как следствие — утром пришлось столкнуться с аварийными обесточиваниями потребителей в нескольких областях Украины. В других регионах действуют графики почасовых отключений.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит в энергосистеме Украины по состоянию на 20 января.

Ситуация со светом в Киеве и области

По информации ДТЭК Киевские электросети, в столице ввели экстренные отключения света. Ситуация остается одной из самых сложных, поэтому потребителей просят экономно использовать электроэнергию, если она присутствует, дабы помочь стабилизировать систему.

"Из-за морозов растет нагрузка. К восстановлению электро- и теплоснабжения привлечены аварийные бригады из других регионов. Операторами систем распределения применяются сетевые ограничения, графики почасовых отключений временно не действуют", — рассказал на брифинге первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

Где аварийные отключения света

Из-за атак России на объекты критической инфраструктуры часть потребителей обесточены в:

  • Одесской;
  • Сумской;
  • Днепропетровской;
  • Ровенской;
  • Харьковской областях.

В частности на Сумщине ввели графики аварийных отключений для 10 очередей. В Харькове и на территории региона по состоянию на 12:00 применены аварийные графики для стабилизации ситуации в энергосети. Также там продолжают действовать графики почасовых отключений. В Одесской области, как и в предыдущие дни, сохраняются сетевые ограничения.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 января провел совещание в формате специального энергетического селектора, чтобы определить последствия последней атаки РФ и разработать план восстановления поставок света/тепла/воды.

"Все силы государственных и частных компаний в области энергетики должны быть направлены на то, чтобы обеспечить для украинцев максимально быстрое восстановление", — констатировал глава государства.

До 18:00 20 января Зеленский поручил премьер-министру Юлии Свириденко и министру энергетики Денису Шмыгалю предоставить полный анализ по срокам восстановления в каждой области, включая объемы необходимых ресурсов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в феврале 2026 года тариф на электроэнергию для населения не изменится и будет составлять 4,32 грн/кВт-ч. Меньше смогут платить владельцы двухзонных счетчиков благодаря более низкому тарифу ночью.

Также мы писали, что генератор для квартиры обычно выбирают с мощностью в пределах 3-8 кВт. Однако для многоэтажек более безопасной альтернативой считают сертифицированные зарядные электростанции.

электроэнергия отключения света свет блэкаут графики отключений света
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
