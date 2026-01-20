Відключення світла 20 січня — яка ситуація в енергосистемі і де аварійні знеструмлення

Нічний Київ без світла. Фото: Новини.LIVE

У ніч на 20 січня росіяни здійснили масовану ракетно-дронову атаку, знову цілившись в об’єкти енергетичної інфраструктури для посилення відключень світла. Як наслідок — вранці довелося стикнутися з аварійними знеструмленнями споживачів у кількох областях України. В інших регіонах діють графіки погодинних вимкнень.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається в енергосистемі України станом на 20 січня.

Ситуація зі світлом у Києві та області

За інформацією ДТЕК Київські електромережі, у столиці запровадили екстрені відключення світла. Ситуація залишається однією з найскладніших, тому споживачів просять ощадливо використовувати електроенергію, якщо вона присутня, аби допомогти стабілізувати систему.

"Через морози зростає навантаження. До відновлення електро- та теплопостачання залучені аварійні бригади з інших регіонів. Операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження, графіки погодинних відключень тимчасово не діють", — розповів на брифінгу перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Де аварійні відключення світла

Через атаки Росії на об’єкти критичної інфраструктури частина споживачів знеструмлені в:

Одеській;

Сумській;

Дніпропетровській;

Рівненській;

Харківській областях.

Зокрема на Сумщині ввели графіки аварійних відключень для 10 черг. У Харкові та на території регіону станом на 12:00 застосовані аварійні графіки для стабілізації ситуації в енергомережі. Водночас там продовжують діяти графіки погодинних відключень. На Одещині, як у попередні дні, зберігаються мережеві обмеження.

Президент України Володимир Зеленський 20 січня провів нараду у форматі спеціального енергетичного селектора, аби визначити наслідки останньої атаки РФ і розробити план відновлення постачання світла/тепла/води.

"Усі сили державних і приватних компаній у галузі енергетики мають бути спрямовані на те, щоб забезпечити для українців максимально швидке відновлення", — констатував очільник держави.

До 18:00 20 січня Зеленський доручив прем’єр-міністру Юлії Свириденко та міністру енергетики Денису Шмигалю надати повний аналіз щодо термінів відновлення в кожній області включно з обсягами необхідних ресурсів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у лютому 2026 року тариф на електроенергію для населення не зміниться і буде становити 4,32 грн/кВт-год. Менше зможуть платити власники двозонних лічильників завдяки нижчому тарифу вночі.

Також ми писали, що генератор для квартири зазвичай обирають з потужністю в межах 3-8 кВт. Однак для багатоповерхівок безпечнішою альтернативою вважають сертифіковані зарядні електростанції.