Відключення світла 16 січня — що відбувається в енергосистемі України і де графіки не діють

Через атаки росіян по об’єктам критичної інфраструктури енергосистема України змушена працювати в аварійному режимі. Споживання електроенергії залишається високим, а дефіцит генерації нерідко призводить до вимушеного скасування стабілізаційних графіків.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається зі світлом в Україні станом на п’ятницю, 16 січня.

Відключення світла в Києві

В українській енергетиці запровадили режим надзвичайної ситуації. Однією з найскладніших залишається обстановка у столичному регіоні: в області та Києві довелося застосувати мережеві обмеження. Іншими словами, графіки погодинних відключень тимчасово не діють.

"Повернення до прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Аварійно-відновлювальні роботи у столиці та регіоні тривають цілодобово, попри складні погодні умови", — розповів перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов на брифінгу.

В Yasno повідомили, що екстрені відключення мають місце на лівому березі Києва, у Голосіївському та Печерському районах столиці. Водночас на правому березі ситуація контрольована — оператори систем розподілу дотримуються оприлюднених раніше графіків.

Повідомлення про аварійні відключення світла в Києві. Фото: скриншот

Ситуація зі світлом в інших областях

Через тяжкі наслідки атак Росії на енергетичні об’єкти спільно з несприятливими погодними умовами по всій Україні доводиться застосовувати обмеження у вигляді графіків погодинних відключень. Вони діють для побутових і промислових споживачів.

В більшості областей вдається дотримуватися розробленого плану постачання електроенергії, однак деякі регіони частково знеструмлені станом на 12:00:

Запорізька та Харківська області постраждали внаслідок ранкових ударів, що призвело до аварій в енергетиці;

на Одещині зберігаються мережеві обмеження та продовжуються аварійно-відновлювальні роботи;

в Сумській області діють аварійні відключення через перевантаження обладнання.

"Протягом доби в усіх регіонах України сьогодні зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами", — зазначили в Укренерго.

Нові правила розподілу електроенергії

Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів під час пленарного засідання Верховної Ради 16 січня про нововведення для українців: найближчим часом будинки з електроопаленням віднесуть до об’єктів критичної інфраструктури. Іншими словами, споживачам там не відключатимуть світло (крім випадків з аварійними ситуаціями).

Також в уряді закликали представників бізнесу суттєво знизити енергоспоживання, наприклад, вимкнути зовнішню рекламу, вивіски на фасадах, гірлянди, підсвічування та LED-екрани. За словами Шмигаля, це допоможе заощадити ресурс, який можна буде віддати людям.

Нагадаємо, у лютому 2026 року базовий тариф на електроенергію для населення становитиме 4,32 грн/кВт-год. Це стандартна плата щонайменше до 30 квітня. Менше можуть витрачати споживачі з багатозонними лічильниками.

Також ми писали, що в Києві деяким супермаркетам доводиться тимчасово закриватися з огляду на відсутність світла. Генератори не можуть впоратися з навантаженням, а обладнання часто виходить з ладу.