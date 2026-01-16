Видео
Україна
Видео

Масштабные отключения света — что происходит в энергосистеме

Масштабные отключения света — что происходит в энергосистеме

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 12:33
Отключения света 16 января — что происходит в энергосистеме Украины и где графики не действуют
Девушка сидит без света. Фото: Новини.LIVE

Из-за атак россиян по объектам критической инфраструктуры энергосистема Украины вынуждена работать в аварийном режиме. Потребление электроэнергии остается высоким, а дефицит генерации нередко приводит к вынужденной отмене стабилизационных графиков.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит со светом в Украине по состоянию на пятницу, 16 января.

Читайте также:

Отключения света в Киеве

В украинской энергетике ввели режим чрезвычайной ситуации. Одной из самых сложных остается обстановка в столичном регионе: в области и Киеве пришлось применить сетевые ограничения. Иными словами, графики почасовых отключений временно не действуют.

"Возвращение к прогнозируемым графикам почасовых отключений состоится сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Аварийно-восстановительные работы в столице и регионе продолжаются круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия", — рассказал первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов на брифинге.

В Yasno сообщили, что экстренные отключения имеют место на левом берегу Киева, в Голосеевском и Печерском районах столицы. В то же время на правом берегу ситуация контролируемая — операторы систем распределения придерживаются обнародованных ранее графиков.

Масштабные отключения света — что происходит в энергосистеме - фото 1
Сообщение об аварийных отключениях света в Киеве. Фото: скриншот

Ситуация со светом в других областях

Из-за тяжелых последствий атак России на энергетические объекты совместно с неблагоприятными погодными условиями по всей Украине приходится применять ограничения в виде графиков почасовых отключений. Они действуют для бытовых и промышленных потребителей.

В большинстве областей удается придерживаться разработанного плана поставки электроэнергии, однако некоторые регионы частично обесточены по состоянию на 12:00:

  • Запорожская и Харьковская области пострадали в результате утренних ударов, что привело к авариям в энергетике;
  • в Одесской области сохраняются сетевые ограничения и продолжаются аварийно-восстановительные работы;
  • в Сумской области действуют аварийные отключения из-за перегрузки оборудования.

"В течение суток во всех регионах Украины сегодня сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, максимально ограничьте пользование мощными электроприборами", — отметили в Укрэнерго.

Новые правила распределения электроэнергии

Министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал во время пленарного заседания Верховной Рады 16 января о нововведениях для украинцев: в ближайшее время дома с электроотоплением отнесут к объектам критической инфраструктуры. Иными словами, потребителям там не будут отключать свет (кроме случаев с аварийными ситуациями).

Также в правительстве призвали представителей бизнеса существенно снизить энергопотребление, например, выключить наружную рекламу, вывески на фасадах, гирлянды, подсветку и LED-экраны. По словам Шмыгаля, это поможет сэкономить ресурс, который можно будет отдать людям.

Напомним, в феврале 2026 года базовый тариф на электроэнергию для населения составит 4,32 грн/кВт-ч. Это стандартная плата как минимум до 30 апреля. Меньше могут тратить потребители с многозонными счетчиками.

Также мы писали, что в Киеве некоторым супермаркетам приходится временно закрываться из-за отсутствия света. Генераторы не могут справиться с нагрузкой, а оборудование часто выходит из строя.


Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
