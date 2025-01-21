Стоимость посылок из-за границы может существенно увеличиться в 2025 году — в чем причина

Человек сортирует посылки. Фото: Pexels

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает ввести налогообложение всех посылок из-за границы, независимо от их стоимости. Инициатором проекта является глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев, а среди соавторов — его партийные коллеги, в частности Марьяна Безуглая и Максим Бужанский.

О том, какие изменения готовят украинцам, рассказали специалисты Telegram-канала "Ты же Юрист".

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Согласно новым предложениям, предусмотрено введение НДС на товары из иностранных интернет-магазинов, даже если их стоимость не превышает 150 евро. Для посылок, чья стоимость превышает этот лимит, будут начисляться как НДС, так и пошлина.

Также планируется, что НДС будет начисляться на посылки между физическими лицами, если их стоимость больше чем 45 евро. Например, если родственник или знакомый пришлет посылку на сумму более 45 евро, на нее будет начислен НДС в размере 20%.

Изменения также предусматривают упрощение процедуры уплаты НДС, чтобы люди могли платить налоги напрямую через поставщиков товаров или маркетплейсы.

Почему решили изменить условия для украинцев

Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что в течение прошлого года в Украину без налогообложения поступило более 51,5 миллиона международных посылок. По его словам, проблема заключается в том, что невозможно точно определить, что именно находится в этих посылках, а многие товары ввозятся в Украину без уплаты налогов благодаря действующему лимиту в 150 евро.

Ранее мы писали, что с 1 января 2025 года Укрпочта меняет условия доставки посылок. Главным изменением станет отмена тарифов на вес, что станет значительным шагом вперед для компании и для всей почтовой отрасли Украины. Теперь стоимость перевозки будет определяться только по объему посылки.

Также мы рассказывали, что клиенты Новой почты время от времени выражают недовольство из-за проблем с доставкой посылок или других неточностей, связанных с грузовыми отправлениями. Обычно также появляются претензии относительно стоимости услуг.