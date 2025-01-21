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Посилки з-за кордону можуть подорожчати — що хочуть змінити

21 січня 2025 12:08
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Вартість посилок з-за кордону може суттєво збільшитись у 2025 році — в чому причина
Людина сортує посилки. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який пропонує запровадити оподаткування всіх посилок з-за кордону, незалежно від їх вартості. Ініціатором проєкту є голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев, а серед співавторів — його партійні колеги, зокрема Мар'яна Безугла та Максим Бужанський.

Про те, які зміни готують українцям, розповіли фахівці Telegram-каналу "Ти ж Юрист".

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Згідно з новими пропозиціями, передбачено введення ПДВ на товари з іноземних інтернет-магазинів, навіть якщо їх вартість не перевищує 150 євро. Для посилок, чия вартість перевищує цей ліміт, будуть нараховуватися як ПДВ, так і мито.

Також планується, що ПДВ буде нараховуватися на посилки між фізичними особами, якщо їх вартість більше ніж 45 євро. Наприклад, якщо родич або знайомий надішле посилку на суму понад 45 євро, на неї буде нараховано ПДВ у розмірі 20%.

Зміни також передбачають спрощення процедури сплати ПДВ, щоб люди могли сплачувати податки безпосередньо через постачальників товарів або маркетплейси.

Чому вирішили змінити умови для українців

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що протягом минулого року в Україну без оподаткування надійшло понад 51,5 мільйона міжнародних посилок. За його словами, проблема полягає в тому, що неможливо точно визначити, що саме знаходиться в цих посилках, а багато товарів ввозяться в Україну без сплати податків завдяки чинному ліміту в 150 євро.

Раніше ми писали, що з 1 січня 2025 року Укрпошта змінює умови доставки посилок. Головною зміною стане скасування тарифів на вагу, що стане значним кроком вперед для компанії та для всієї поштової галузі України. Тепер вартість перевезення визначатиметься тільки за обсягом посилки.

Також ми розповідали, що клієнти Нової пошти час від часу висловлюють незадоволення через проблеми з доставкою посилок або інші неточності, пов’язані з вантажними відправленнями. Зазвичай також з’являються претензії щодо вартості послуг.

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