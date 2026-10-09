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Главная Экономика Помощь украинцам в Польше могут пересмотреть: что заявили в Сенате

Помощь украинцам в Польше могут пересмотреть: что заявили в Сенате

Ua ru
9 октября 2026 15:05
В Польше готовят новый закон для украинцев: какие льготы могут вернуть
Люди на площади в Варшаве. Фото: Pexels

В Польше готовят законопроект, предусматривающий восстановление части льгот для украинских беженцев. По словам вице-спикера польского Сената Магдалены Беят, предыдущие изменения в системе поддержки лишили помощи часть наиболее уязвимых людей. Новая инициатива призвана исправить ситуацию и обеспечить украинцам доступ к необходимой социальной и медицинской поддержке.

Об этом Магдалена Беят заявила в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина, передают Новини.LIVE.

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Почему в Польше изменили правила поддержки украинцев

Вице-спикер польского Сената заявила, что изменения в политике поддержки украинских беженцев стали следствием решения президента Кароля Навроцкого.

По словам Беят, президент наложил вето на закон, регулировавший вопросы помощи Украине. У Сената не хватило времени, чтобы подготовить полноценную альтернативу, а ситуацию осложнял риск того, что украинцы окажутся вне надлежащего правового регулирования.

В результате законодателям пришлось согласиться на компромиссные решения. Вице-спикер признала, что некоторые из них были проблематичными, ведь часть людей, которые больше всего нуждаются в помощи, лишилась доступа к ней.

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"Поэтому нам пришлось идти на уступки, и, скажем так, некоторые из них были очень проблематичными и остаются таковыми, потому что лишили помощи тех, кто наиболее уязвим", — пояснила она.

Какие льготы могут вернуть украинским беженцам

По словам Магдалены Беят, польская партия "Левица" уже работает над законопроектом, который должен восстановить часть отмененных льгот. Сама вице-спикер также присоединилась к обсуждению вопроса, в частности провела консультации с представителями неправительственных организаций.

Беят подчеркнула, что намерена приложить все усилия, чтобы уровень поддержки украинцев в Польше не сокращался. Особое внимание, по ее словам, необходимо уделять людям, которые не могут работать и зависят от социальной помощи.

Вице-спикер также подчеркнула важность доступа украинцев к медицинскому обслуживанию и условий, при которых наиболее уязвимые категории беженцев смогут чувствовать себя в безопасности.

В то же время конкретный перечень льгот, которые планируется вернуть, и сроки принятия нового законопроекта Беят не уточнила.

Как украинцы поддерживают польскую экономику

Магдалена Беят призвала польское общество помнить о вкладе украинских мигрантов в экономику страны. По ее словам, налоги, которые платят украинцы, являются существенным источником поступлений в бюджет.

Вице-спикер отметила, что эти средства, в частности, направляются на выплату пенсий пожилым людям в Польше. Поэтому, по ее мнению, важно не забывать об экономической роли украинцев и в то же время сохранять помощь тем, кто не имеет возможности самостоятельно обеспечивать себя.

Беят подчеркнула, что люди, которые не могут работать, должны иметь доступ к необходимой поддержке и медицинским услугам. Именно эти вопросы, по ее словам, необходимо учесть при подготовке новых законодательных решений.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько денег нужно иметь при себе, чтобы выехать в Польшу. Местное законодательство требует от иностранцев подтверждения платежеспособности. Украинцы должны подтвердить, что личных средств в кошельке хватит на проживание в стране.

Также Новини.LIVE писали, что бывшая первая леди Польши Жоланта Квасьневская высказалась о роли украинцев в польской экономике. Кроме того, она обратила внимание на агрессивную лексику, оскорбления и распространение ложных утверждений в отношении наших сограждан. По ее мнению, проблема возникает тогда, когда отдельные ситуации используют для формирования негативного образа всего украинского сообщества.

беженцы льготы соцвыплаты социальная помощь украинцы в Польше
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина

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