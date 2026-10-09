У Польщі готують новий закон для українців: які пільги можуть повернути

Люди на площі у Варшаві. Фото: Pexels

У Польщі готують законопроєкт, який передбачає повернення частини пільг для українських біженців. За словами віцеспікерки польського Сенату Маґдалени Беят, попередні зміни в системі підтримки позбавили допомоги частину найбільш вразливих людей. Нова ініціатива має виправити ситуацію та забезпечити українцям доступ до необхідної соціальної й медичної підтримки.

Про це Маґдалена Беят заявила у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна, передають Новини.LIVE.

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Чому в Польщі змінили правила підтримки українців

Віцеспікерка польського Сенату заявила, що зміни в політиці підтримки українських біженців стали наслідком рішення президента Кароля Навроцького.

За словами Беят, президент наклав вето на закон, який регулював питання допомоги Україні. У Сенату не вистачило часу, щоб підготувати повноцінну альтернативу, а ситуацію ускладнював ризик того, що українці опиняться поза належним правовим регулюванням.

У результаті законодавцям довелося погодитися на компромісні рішення. Віцеспікерка визнала, що деякі з них були проблемними, адже частина людей, які найбільше потребують допомоги, втратила доступ до неї.

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"Тому нам довелося йти на поступки, і, скажімо так, деякі з них були дуже проблемними й залишаються такими, тому що забрали допомогу в тих, хто найбільш незахищений", — пояснила вона.

Які пільги можуть повернути українським біженцям

За словами Маґдалени Беят, польська партія "Лівиця" вже працює над законопроєктом, який має відновити частину скасованих пільг. Сама віцеспікерка також долучилася до обговорення питання, зокрема провела консультації з представниками неурядових організацій.

Беят наголосила, що має намір докласти всіх зусиль, аби рівень підтримки українців у Польщі не скорочувався. Особливу увагу, за її словами, необхідно приділяти людям, які не можуть працювати та залежать від соціальної допомоги.

Віцеспікерка також підкреслила важливість доступу українців до медичного обслуговування й умов, за яких найбільш вразливі категорії біженців зможуть почуватися в безпеці.

Водночас конкретний перелік пільг, які планують повернути, та строки ухвалення нового законопроєкту Беят не уточнила.

Як українці підтримують польську економіку

Маґдалена Беят закликала польське суспільство пам’ятати про внесок українських мігрантів в економіку країни. За її словами, податки, які сплачують українці, є суттєвим джерелом надходжень до бюджету.

Віцеспікерка зазначила, що ці кошти, зокрема, спрямовуються на виплату пенсій літнім людям у Польщі. Тому, на її думку, важливо не забувати про економічну роль українців і водночас зберігати допомогу тим, хто не має можливості самостійно забезпечувати себе.

Беят наголосила, що люди, які не можуть працювати, повинні мати доступ до необхідної підтримки та медичних послуг. Саме ці питання, за її словами, мають врахувати під час підготовки нових законодавчих рішень.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки грошей потрібно мати з собою, щоб виїхати до Польщі. Місцеве законодавство вимагає від іноземців підтвердження платоспроможності. Українці мають підтвердити, що особистих фінансів у гаманці вистачить на проживання в країні.

Також Новини.LIVE писали, що колишня перша леді Польщі Жоланта Кваснєвська висловилася про роль українців в польській економіці. Також вона звернула увагу на агресивну лексику, образи та поширення неправдивих тверджень щодо наших співгромадян. На її думку, проблема виникає тоді, коли окремі ситуації використовують для формування негативного образу всієї української спільноти.