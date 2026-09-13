Пособие по уходу в 2026 году: кто имеет право на выплаты и куда обращаться

Пенсионер на улице. Фото: Новини.LIVE

Когда человеку становится трудно самостоятельно справляться с повседневными делами, ему требуется помощь со стороны. Кому-то нужна поддержка из-за инвалидности, кому-то — из-за возраста или последствий войны. Поэтому для некоторых украинцев государство предусмотрело социальные выплаты на уход. Известно, кто может их получить и какие условия необходимо выполнить.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Кто может получить помощь

Право на выплату имеют люди, постоянно проживающие в Украине. Также обратиться могут иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Украине, беженцы и лица, нуждающиеся в дополнительной защите. Отдельно это касается граждан Польши, законно пребывающих в Украине.

Люди с инвалидностью вследствие войны

Помощь могут получить лица с инвалидностью вследствие войны, получающие пенсию по инвалидности. Если у человека I группа инвалидности, он может обратиться за такой выплатой. Для людей со II или III группой инвалидности предусмотрены еще два условия: человек должен быть одинок, а врачебно-консультативная комиссия должна подтвердить, что ему требуется постоянный посторонний уход.

Такие же правила касаются людей с инвалидностью вследствие войны, получающих другой вид пенсии.

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Пенсионеры за выслугу лет

Отдельно пособие могут получить пенсионеры за выслугу лет. Речь идет о лицах с I группой инвалидности, если причиной ее стало заболевание, полученное во время службы.

Также деньги могут получать одинокие пенсионеры, которым из-за состояния здоровья требуется постоянный посторонний уход. Это должна подтвердить врачебно-консультативная комиссия.

Одинокие люди с небольшим доходом

Существует пособие и для одиноких малообеспеченных людей. Но для этого человек должен получать пенсию по возрасту, за выслугу лет или по инвалидности. Кроме того, ЛКК должна подтвердить, что ему требуется постоянный уход.

Еще одно требование касается дохода. Средний доход человека за последние шесть месяцев не должен превышать прожиточный минимум для нетрудоспособных людей. Это требование не распространяется на людей с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца.

Право на пособие имеют также малообеспеченные люди с инвалидностью I группы, получающие пенсию по возрасту, за выслугу лет или по инвалидности.

Одинокие люди в возрасте от 80 лет

Здесь также необходимо, чтобы ЛКК подтвердила необходимость постоянного постороннего ухода. При этом человек должен получать пенсию по общеобязательному государственному пенсионному страхованию или в соответствии с законом о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы.

Какие документы необходимы

Для оформления пособия понадобятся:

заявление;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

налоговый номер;

декларация о доходах, если она требуется;

заключение ЛКК о необходимости постоянного постороннего ухода.

Если человек недееспособен, дополнительно требуются решение суда о признании его недееспособным и документ о назначении опекуна. Для некоторых людей с инвалидностью, полученной в результате войны, также понадобятся документы, подтверждающие участие в боевых действиях во время Второй мировой войны.

Куда подавать заявление

Обратиться можно в сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Также заявление принимают уполномоченные сотрудники исполнительных органов сельских, поселковых и городских советов и ЦНАП.

Подать документы можно и по почте. При возможности заявление также можно оформить онлайн через веб-портал Пенсионного фонда, мобильное приложение ПФУ или портал "Дія" с электронной подписью.

Ранее Новини.LIVE писали, какие выплаты и льготы могут получить одинокие родители. Пособие на ребенка зависит от дохода семьи, а отдельно можно оформить базовую социальную помощь, налоговую льготу и субсидию при соответствующих условиях. Одиноким матерям и отцам также предусмотрены дополнительные льготы на работе и 10 дней оплачиваемого отпуска.

Также Новини.LIVE рассказывали о льготах для работников с инвалидностью. Для I и II групп предусмотрено до 30 дней оплачиваемого отпуска, а для III группы — до 26 дней, также можно оформить длительный отпуск за свой счет. Работники могут договориться о сокращенном графике и удобном рабочем месте.