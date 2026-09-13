Допомога на догляд у 2026 році: хто має право на виплати та куди звертатися

Пенсіонер на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Коли людині стає важко самостійно справлятися з повсякденними справами, їй необхідна стороння допомога. Комусь потрібна підтримка через інвалідність, комусь — через вік або наслідки війни. Тому для деяких українців держава передбачила соціальні виплати на догляд. Відомо, хто може їх отримати і які умови потрібно виконати.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Хто може отримати допомогу

Право на виплату мають люди, які постійно проживають в Україні. Також звернутися можуть іноземці та люди без громадянства, які постійно живуть в Україні, біженці та люди, які потребують додаткового захисту. Окремо це стосується громадян Польщі, які законно перебувають в Україні.

Люди з інвалідністю внаслідок війни

Допомогу можуть отримати люди з інвалідністю внаслідок війни, які отримують пенсію по інвалідності. Якщо людина має I групу інвалідності, вона може звернутися за такою виплатою. Для людей з II або III групою є ще дві умови: людина має бути одинокою, а лікарсько-консультативна комісія має підтвердити, що їй потрібен постійний сторонній догляд.

Такі ж правила стосуються людей з інвалідністю внаслідок війни, які отримують інший вид пенсії.

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Пенсіонери за вислугу років

Окремо допомогу можуть отримати пенсіонери за вислугу років. Йдеться про людей з I групою інвалідності, якщо її причиною стало захворювання, отримане під час служби.

Також гроші можуть отримувати одинокі пенсіонери, яким через стан здоров’я потрібен постійний сторонній догляд. Це має підтвердити лікарсько-консультативна комісія.

Одинокі люди з невеликим доходом

Є допомога і для одиноких малозабезпечених людей. Але для цього людина має отримувати пенсію за віком, за вислугу років або по інвалідності. Крім того, ЛКК має підтвердити, що їй потрібен постійний догляд.

Ще одна вимога стосується доходу. Середній дохід людини за останні шість місяців не повинен перевищувати прожитковий мінімум для непрацездатних людей. Ця вимога не поширюється на людей з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника.

Право на допомогу мають і малозабезпечені люди з інвалідністю I групи, які отримують пенсію за віком, за вислугу років або по інвалідності.

Одинокі люди віком від 80 років

Тут також потрібно, щоб ЛКК підтвердила потребу в постійному сторонньому догляді. Людина при цьому має отримувати пенсію за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням або за законом про пенсійне забезпечення людей, звільнених з військової служби.

Які документи потрібні

Для оформлення допомоги знадобляться:

заява;

паспорт або інший документ, який посвідчує особу;

податковий номер;

декларація про доходи, якщо вона потрібна;

висновок ЛКК про потребу в постійному сторонньому догляді.

Якщо людина недієздатна, додатково потрібні рішення суду про визнання її недієздатною та документ про призначення опікуна. Для окремих людей з інвалідністю внаслідок війни також знадобляться документи, які підтверджують участь у бойових діях під час Другої світової війни.

Куди подавати заяву

Звернутися можна до сервісного центру Пенсійного фонду України. Також заяву приймають уповноважені працівники виконавчих органів сільських, селищних і міських рад та ЦНАПи.

Подати документи можна і поштою. За можливості заяву ще можна оформити онлайн через вебпортал Пенсійного фонду, мобільний застосунок ПФУ або портал "Дія" з електронним підписом.

Раніше Новини.LIVE писали, які виплати та пільги можуть отримати одинокі батьки. Допомога на дитину залежить від доходу сім’ї, а окремо можна оформити базову соціальну допомогу, податкову пільгу та субсидію за відповідних умов. Одиноким матерям і батькам також передбачені додаткові привілеї на роботі та 10 днів оплачуваної відпустки.

Також Новини.LIVE розповідали про пільги для працівників з інвалідністю. Для I та II груп передбачено до 30 днів оплачуваної відпустки, а для III групи — до 26 днів, також можна оформити тривалу відпустку за власний рахунок. Працівники можуть домовитися про скорочений графік та зручне робоче місце.