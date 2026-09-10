Допомога одиноким батькам: які виплати та пільги можна отримати у 2026 році

Мати з дитиною. Фото: УНІАН

Самостійне виховання дитини потребує чималих щоденних витрат. Зазвичай всі вони лягають на одну людину, тому державна підтримка може стати суттєвою допомогою для сімейного бюджету. В Україні для одиноких матерів і батьків передбачені різні види пільг та виплат. Водночас не всі ці програми працюють за однаковими правилами.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Finance.ua.

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Кого вважають одинокою матір’ю або батьком

Для отримання державної допомоги на дитину одинокою матір’ю може вважатися жінка, яка не перебуває у шлюбі, якщо у свідоцтві про народження немає запису про батька або такий запис зробили за її вказівкою.

Право на допомогу також може мати одинокий усиновлювач. Окремо закон передбачає виплату для матері або батька у разі смерті другого з батьків, якщо на дитину не отримують пенсію чи іншу соціальну виплату у зв’язку з втратою годувальника.

А ось для трудових гарантій поняття одинокого батька чи матері ширше. Тут може йтися, зокрема, про розлучену людину, яка сама виховує дитину.

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Основна виплата на дитину

Одна з головних форм підтримки — державна допомога на дітей одиноким матерям та батькам. Її розмір не є однаковим для всіх. Виплату розраховують як різницю між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну людину. Тож чим менший дохід сім’ї, тим більшою може бути допомога.

У 2026 році прожитковий мінімум становить:

2817 гривень — для дітей до 6 років;

3512 гривень — для дітей від 6 до 18 років.

Наприклад, якщо середньомісячний дохід на одного члена сім’ї становить 1500 гривень, а дитині 5 років, орієнтовний розмір допомоги становитиме 1317 гривень.

Виплату призначають на кожну дитину окремо до досягнення 18 років. Якщо дитина навчається за денною або дуальною формою, допомогу можуть виплачувати довше — до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років. Важливо й те, що ця допомога може призначатися незалежно від отримання інших видів допомоги на дітей.

Чому можуть відмовити у виплаті

Допомога не надається автоматично лише через статус одинокої матері чи батька. Під час призначення враховують доходи та майновий стан сім’ї. Зокрема, значення можуть мати великі покупки, заощадження, нерухомість, автомобілі та інші обставини, передбачені правилами призначення соціальної допомоги.

Базова соціальна допомога

З 1 липня 2025 року в Україні діє експериментальний проєкт базової соціальної допомоги. Він об’єднує кілька видів соціальної підтримки в одну виплату. Для сім’ї це може бути зручніше, адже замість оформлення кількох окремих програм людина переходить на єдину виплату, розмір якої розраховується залежно від складу сім’ї та її доходів.

Базовий розмір становить 4500 гривень для першого заявника, дитини або члена сім’ї з інвалідністю I–II групи та 3150 гривень для наступного дорослого члена сім’ї. Із розрахованої суми віднімають середньомісячний дохід родини. Наприклад, для одинокої матері з однією дитиною та без доходу розрахунок може становити до 9000 гривень на місяць.

Перехід на базову соціальну допомогу є добровільним.

Податкова пільга для одиноких батьків

Є ще одна підтримка, про яку легко забути, бо гроші тут не виплачують безпосередньо на руки. Йдеться про податкову соціальну пільгу. Вона дозволяє зменшити суму зарплати, з якої розраховують ПДФО.

У 2026 році звичайна податкова соціальна пільга становить 1664 гривні. Для одинокої матері або батька застосовується підвищена пільга — 150% від базової, тобто 2496 гривень на кожну дитину до 18 років. Але тут є обмеження за розміром зарплати. Право на пільгу виникає лише тоді, коли зарплата не перевищує встановленого граничного доходу.

Оформлювати її потрібно не в Пенсійному фонді, а у свого роботодавця. Для цього подають заяву та документи, що підтверджують право на пільгу.

Субсидія на комуналку

Статус одинокого батька чи матері ще не гарантує житлову субсидію. Її призначають залежно від доходів сім’ї та інших установлених критеріїв. Тому одинокий батько або мати можуть одночасно користуватися своєю державною допомогою на дитину і звертатися за субсидією, якщо родина відповідає вимогам програми.

Якщо сім’я має статус ВПО

Для внутрішньо переміщених осіб діють окремі правила допомоги на проживання. Зокрема, для дітей до 6 років передбачена допомога у розмірі 3000 гривень незалежно від доходу батьків. Для дітей від 6 до 18 років діють додаткові умови, пов’язані з проживанням на території бойових дій або навчанням у відповідному населеному пункті.

Які ще права мають одинокі батьки

Фінансовими виплатами підтримка не обмежується. Для одиноких батьків передбачені й трудові гарантії. Зокрема, йдеться про захист від необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу та додаткові гарантії при звільненні, якщо людина сама виховує маленьку дитину або дитину з інвалідністю.

Також закон передбачає додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів на рік. Окремі гарантії стосуються і житла: одинокі батьки можуть мати пріоритет у черзі на поліпшення житлових умов.

Як оформити допомогу

Для державної допомоги на дитину потрібно подати заяву та необхідні документи. Звернутися можна до сервісного центру Пенсійного фонду, через ЦНАП, поштою або онлайн через портал "Дія".

Зазвичай потрібні:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

свідоцтво про народження дитини;

заява;

декларація про доходи та майновий стан;

довідки про доходи, якщо відповідної інформації немає в державних реєстрах;

додаткові документи залежно від конкретної ситуації.

Наприклад, для вдівця або вдови потрібні документи про смерть другого з батьків та підтвердження, що на дитину не отримують відповідну пенсію чи соціальну допомогу у зв’язку з втратою годувальника.

Що робити, якщо у виплаті відмовили

Насамперед потрібно отримати письмове рішення ПФУ із зазначенням причини відмови. Після цього його можна оскаржити в адміністративному порядку або звернутися до суду.

Якщо причина відмови пов’язана, наприклад, із доходом чи майновим станом і ситуація згодом змінилася, у деяких випадках можна звернутися повторно.

Раніше Новини.LIVE писали, як оформити пільгу на комуналку за фактичним місцем проживання. Пільговику не обов’язково жити за зареєстрованою адресою, але потрібно підтвердити фактичне проживання довідкою ВПО, договором оренди або актом обстеження. Якщо такого документа немає, акт може скласти посадова особа місцевої ради.

Також Новини.LIVE розповідали, де пенсіонери можуть безкоштовно користуватися громадським транспортом. Пільга діє у міському та приміському транспорті, але не поширюється на метро, таксі й міжміські автобуси. У містах з електронною системою оплати одного пенсійного посвідчення недостатньо — поїздку потрібно зареєструвати пільговим електронним квитком.