Помощь одиноким родителям: какие выплаты и льготы можно получить в 2026 году

Мать с ребенком. Фото: УНИАН

Самостоятельное воспитание ребенка требует немалых ежедневных расходов. Как правило, все они ложатся на одного человека, поэтому государственная поддержка может стать существенной помощью для семейного бюджета. В Украине для одиноких матерей и отцов предусмотрены различные виды льгот и выплат. В то же время не все эти программы работают по одинаковым правилам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Finance.ua.

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Кого считают одинокой матерью или отцом

Для получения государственной помощи на ребенка одинокой матерью может считаться женщина, не состоящая в браке, если в свидетельстве о рождении нет записи об отце или такая запись была сделана по ее указанию.

Право на пособие также может иметь одинокий усыновитель. Отдельно закон предусматривает выплату матери или отцу в случае смерти второго из родителей, если на ребенка не получают пенсию или иную социальную выплату в связи с потерей кормильца.

А вот в сфере трудовых гарантий понятие "одинокий отец или мать" шире. Здесь речь может идти, в частности, о разведенном человеке, который самостоятельно воспитывает ребенка.

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Основная выплата на ребенка

Одна из главных форм поддержки — государственная помощь на детей одиноким матерям и отцам. Ее размер не одинаков для всех. Выплату рассчитывают как разницу между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека. Поэтому чем меньше доход семьи, тем больше может быть пособие.

В 2026 году прожиточный минимум составляет:

2817 гривен — для детей до 6 лет;

3512 гривен — для детей от 6 до 18 лет.

Например, если среднемесячный доход на одного члена семьи составляет 1500 гривен, а ребенку 5 лет, ориентировочный размер пособия составит 1317 гривен.

Выплату назначают на каждого ребенка отдельно до достижения им 18 лет. Если ребенок учится по дневной или дуальной форме обучения, помощь могут выплачивать дольше — до окончания обучения, но не дольше 23 лет. Важно и то, что это пособие может назначаться независимо от получения других видов пособий на детей.

По каким причинам могут отказать в выплате

Помощь не предоставляется автоматически только на основании статуса одинокой матери или отца. При назначении учитываются доходы и имущественное положение семьи. В частности, значение могут иметь крупные покупки, сбережения, недвижимость, автомобили и другие обстоятельства, предусмотренные правилами назначения социальной помощи.

Базовая социальная помощь

С 1 июля 2025 года в Украине действует экспериментальный проект базовой социальной помощи. Он объединяет несколько видов социальной поддержки в одну выплату. Для семьи это может быть удобнее, ведь вместо оформления нескольких отдельных программ человек переходит на единую выплату, размер которой рассчитывается в зависимости от состава семьи и ее доходов.

Базовый размер составляет 4500 гривен для первого заявителя, ребенка или члена семьи с инвалидностью I–II группы и 3150 гривен для следующего взрослого члена семьи. Из рассчитанной суммы вычитается среднемесячный доход семьи. Например, для одинокой матери с одним ребенком и без дохода расчет может составить до 9000 гривен в месяц.

Переход на базовую социальную помощь является добровольным.

Налоговая льгота для одиноких родителей

Есть еще одна форма поддержки, о которой легко забыть, ведь деньги здесь не выплачивают напрямую на руки. Речь идет о налоговой социальной льготе. Она позволяет уменьшить сумму зарплаты, с которой рассчитывается НДФЛ.

В 2026 году обычная налоговая социальная льгота составляет 1664 гривны. Для одинокой матери или отца применяется повышенная льгота — 150% от базовой, то есть 2496 гривен на каждого ребенка до 18 лет. Но здесь есть ограничение по размеру зарплаты. Право на льготу возникает только тогда, когда зарплата не превышает установленного предельного дохода.

Оформлять ее нужно не в Пенсионном фонде, а у своего работодателя. Для этого подают заявление и документы, подтверждающие право на льготу.

Субсидия на коммунальные услуги

Статус одинокого отца или матери еще не гарантирует жилищную субсидию. Ее назначают в зависимости от доходов семьи и других установленных критериев. Поэтому одинокий отец или мать могут одновременно пользоваться государственной помощью на ребенка и обращаться за субсидией, если семья соответствует требованиям программы.

Если семья имеет статус ВПЛ

Для внутренне перемещенных лиц действуют отдельные правила предоставления помощи на проживание. В частности, для детей до 6 лет предусмотрена помощь в размере 3000 гривен независимо от дохода родителей. Для детей от 6 до 18 лет действуют дополнительные условия, связанные с проживанием на территории боевых действий или обучением в соответствующем населенном пункте.

Какие еще права имеют одинокие родители

Поддержка не ограничивается финансовыми выплатами. Для одиноких родителей предусмотрены и трудовые гарантии. В частности, речь идет о защите от необоснованного отказа в приеме на работу и дополнительных гарантиях при увольнении, если человек самостоятельно воспитывает маленького ребенка или ребенка с инвалидностью.

Также закон предусматривает дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней в год. Отдельные гарантии касаются и жилья: одинокие родители могут иметь приоритет в очереди на улучшение жилищных условий.

Как оформить пособие

Для получения государственного пособия на ребенка необходимо подать заявление и необходимые документы. Обратиться можно в сервисный центр Пенсионного фонда, через ЦНАП, по почте или онлайн через портал "Дія".

Обычно требуются:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

свидетельство о рождении ребенка;

заявление;

декларация о доходах и имущественном положении;

справки о доходах, если соответствующая информация отсутствует в государственных реестрах;

дополнительные документы в зависимости от конкретной ситуации.

Например, для вдовца или вдовы требуются документы о смерти второго родителя и подтверждение того, что на ребенка не получают соответствующую пенсию или социальную помощь в связи с потерей кормильца.

Что делать, если в выплате отказали

Прежде всего необходимо получить письменное решение ПФУ с указанием причины отказа. После этого его можно обжаловать в административном порядке или обратиться в суд.

Если причина отказа связана, например, с доходом или имущественным положением, и ситуация впоследствии изменилась, в некоторых случаях можно подать повторное заявление.

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