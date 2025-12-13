Помощь на погребение в 2026 — сколько денег компенсируют родственникам

Деньги в белом конверте. Фото: УНИАН

Стоимость организации похорон сегодня может достигать десятков тысяч гривен. В то же время мало кто знает, что часть этих расходов можно компенсировать через Пенсионный фонд.

О том, кто может получить средства на погребение и какие суммы будут компенсировать в 2026 году, рассказали на YouTube-канале "Мережа права".

Кто имеет право на компенсацию расходов на погребение

Получить помощь может любой, кто организовал и оплатил погребение: родственник, сосед, друг или другой человек. Главное подтвердить это документально, с помощью:

квитанций;

фискальных чеков;

договора с ритуальной службой.

Тип захоронения (традиционное или кремация) на сумму выплаты не влияет.

Сколько будут выплачивать в 2026 году

Размер компенсации зависит от статуса умершего:

Военный пенсионер — три пенсии, но не менее 16 640 грн. Работник — 4 100 грн (выплата через Фонд соцстраха, заявление подают работодателю). Лицо без пенсии и без официальной работы — сумму определяют органы местной власти. Она отличается в зависимости от региона. Пенсионер по возрасту или инвалидности — сумма, равная двум месячным пенсиям (например, при пенсии 6 000 грн выплата составит 12 000 грн).

Куда обращаться за выплатами и какие документы нужно иметь

Для оформления компенсации нужно подать:

реквизиты банковского счета (IBAN);

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния о смерти;

заявление на назначение пособия (бланк выдают в сервисном центре ПФУ).

Если смерть произошла за границей, подается легализованное иностранное свидетельство о смерти.

Документы принимают в любом сервисном центре Пенсионного фонда — обращаться можно туда, где удобно, независимо от места жительства умершего.

Оформление происходит только лично, подать заявление онлайн пока невозможно. Если банковского счета нет, деньги можно получить через сервис "Быстрая копейка" в Ощадбанке.

Ранее мы писали, что в 2026 году часть украинских пенсионеров может остаться без государственных выплат, если не пройдет личную проверку.

Также мы рассказывали, что 3 декабря Верховная Рада приняла бюджет на 2026 год. В нем предусмотрено повышение прожиточного минимума с 1 января, что повлияет на размеры соцвыплат, пенсий, субсидий, налоговых льгот и некоторых штрафов.