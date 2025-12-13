Помощь на погребение в 2026 — сколько денег компенсируют родственникам

Помощь на погребение — как изменятся суммы в 2026 году
Стоимость организации похорон сегодня может достигать десятков тысяч гривен. В то же время мало кто знает, что часть этих расходов можно компенсировать через Пенсионный фонд.
О том, кто может получить средства на погребение и какие суммы будут компенсировать в 2026 году, рассказали на YouTube-канале "Мережа права".
Кто имеет право на компенсацию расходов на погребение
Получить помощь может любой, кто организовал и оплатил погребение: родственник, сосед, друг или другой человек. Главное подтвердить это документально, с помощью:
- квитанций;
- фискальных чеков;
- договора с ритуальной службой.
Тип захоронения (традиционное или кремация) на сумму выплаты не влияет.
Сколько будут выплачивать в 2026 году
Размер компенсации зависит от статуса умершего:
- Военный пенсионер — три пенсии, но не менее 16 640 грн.
- Работник — 4 100 грн (выплата через Фонд соцстраха, заявление подают работодателю).
- Лицо без пенсии и без официальной работы — сумму определяют органы местной власти. Она отличается в зависимости от региона.
- Пенсионер по возрасту или инвалидности — сумма, равная двум месячным пенсиям (например, при пенсии 6 000 грн выплата составит 12 000 грн).
Куда обращаться за выплатами и какие документы нужно иметь
Для оформления компенсации нужно подать:
реквизиты банковского счета (IBAN);
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния о смерти;
- заявление на назначение пособия (бланк выдают в сервисном центре ПФУ).
Если смерть произошла за границей, подается легализованное иностранное свидетельство о смерти.
Документы принимают в любом сервисном центре Пенсионного фонда — обращаться можно туда, где удобно, независимо от места жительства умершего.
Оформление происходит только лично, подать заявление онлайн пока невозможно. Если банковского счета нет, деньги можно получить через сервис "Быстрая копейка" в Ощадбанке.
