Допомога на поховання у 2026 — скільки грошей компенсують родичам

Вартість організації похорону сьогодні може сягати десятків тисяч гривень. Водночас мало хто знає, що частину цих витрат можна компенсувати через Пенсійний фонд.

Про те, хто може отримати кошти на поховання та які суми компенсуватимуть у 2026 році, розповіли на YouTube-каналі "Мережа права".

Хто має право на компенсацію витрат на поховання

Отримати допомогу може будь-хто, хто організував і оплатив поховання: родич, сусід, друг чи інша людина. Головне підтвердити це документально, за допомогою:

квитанцій;

фіскальних чеків;

договору з ритуальною службою.

Тип поховання (традиційне чи кремація) на суму виплати не впливає.

Скільки виплачуватимуть у 2026 році

Розмір компенсації залежить від статусу померлого:

Військовий пенсіонер — три пенсії, але не менше 16 640 грн. Працівник — 4 100 грн (виплата через Фонд соцстраху, заяву подають роботодавцю). Особа без пенсії та без офіційної роботи — суму визначають органи місцевої влади. Вона відрізняється залежно від регіону. Пенсіонер за віком або інвалідністю — сума, що дорівнює двом місячним пенсіям (наприклад, при пенсії 6 000 грн виплата становитиме 12 000 грн).

Куди звертатись по виплати та які документи потрібно мати

Для оформлення компенсації потрібно подати:

реквізити банківського рахунку (IBAN);

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

витяг із Державного реєстру актів цивільного стану про смерть;

заяву на призначення допомоги (бланк видають у сервісному центрі ПФУ).

Якщо смерть сталася за кордоном, подається легалізоване іноземне свідоцтво про смерть.

Документи приймають у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду — звертатися можна туди, де зручно, незалежно від місця проживання померлого.

Оформлення відбувається лише особисто, подати заяву онлайн поки що неможливо. Якщо банківського рахунку немає, гроші можна отримати через сервіс "Швидка копійка" в Ощадбанку.

Раніше ми писали, що у 2026 році частина українських пенсіонерів може залишитися без державних виплат, якщо не пройде особисту перевірку.

Також ми розповідали, що 3 грудня Верховна Рада ухвалила бюджет на 2026 рік. У ньому передбачене підвищення прожиткового мінімуму з 1 січня, що вплине на розміри соцвиплат, пенсій, субсидій, податкових пільг і деяких штрафів.