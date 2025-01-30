Помидоры в АТБ, Сильпо и Ашане – сколько стоят и где найти дешевле (фото)

Помидоры в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут купить востребованные продукты питания значительно дешевле, если будут искать выгодные предложения в разных супермаркетах. Например, помидоры как сезонный товар зимой стоят достаточно дорого. Поэтому не помешает проанализировать цены в магазинах и выбрать наиболее подходящий вариант.

Редакция Новини.LIVE узнала, за сколько продают помидоры в супермаркетах и где можно купить дешевле.

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Мы посетили три магазина, расположенные в Киеве, и узнали актуальные цены на помидоры разных сортов. В АТБ присутствует скидка 5% на тепличные томаты 1 сорта: 89,89 грн за 1 кг вместо 94,89 грн. Коктейльные томаты 1 сорта обойдутся потребителям в 16 грн за 100 г, а розовые 1 сорта — в 14 грн за 100 грн.

Цены на томаты в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Цены на томаты в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Цены на томаты в АТБ. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

В Ашане цены на помидоры немного отличаются:

украинские весовые помидоры — 118,60 грн за 1 кг;

розовые томаты — 172,30 грн за 1 кг;

коктейльные томаты (Турция) — 183,70 грн за 1 кг.

Цены на томаты в Ашане. Фото: Новини.LIVE

Цены на томаты в Ашане. Фото: Новини.LIVE

Цены на томаты в Ашане. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Сильпо предлагает потребителям очень много позиций в ассортименте. Помидоры отличаются по внешнему виду, размеру и цене, поэтому клиенты могут выбрать товар на свой вкус и кошелек. Например, за 1 кг сортов Chomato и Murice нужно заплатить 269 грн, за сорт Adore — 369 грн. Томаты "Черри Амор" обойдутся в 699 грн за 1 кг.

Також посетители Сильпо могут обратить внимание на такие позиции в ассортименте:

томат "Сливка" — 169 грн за 1 кг;

томат ветка — 179 грн за 1 кг;

томат Rebellion — 199 грн за 1 кг;

томат Beef — 229 грн за 1 кг;

томат "Сан-Марцано" — 229 грн за 1 кг;

томат Monterosa — 269 грн за 1 кг;

томат Primora — 369 грн за 1 кг.

Цены на томаты в Сильпо. Фото: Новини.LIVE

Цены на томаты в Сильпо. Фото: Новини.LIVE

Цены на томаты в Сильпо. Фото: Новини.LIVE

Цены на томаты в Сильпо. Фото: Новини.LIVE

Цены на томаты в Сильпо. Фото: Новини.LIVE 1 / 5

Что касается помидоров черри, то мы нашли информацию о стоимости на официальных сайтах супермаркетов. В АТБ 1 кг томатов стоит 59,90 грн (69,90 грн без скидки). В Сильпо цены варьируются от 32,90 грн за 100 г до 199 грн за 250 г. В Ашане черри стоят 87,40 грн за 250 г минимум.

Напомним, украинцы могут купить куриные яйца значительно дешевле, если будут выбирать не фасованный товар, а поштучный. В АТБ продают базовый продукт питания за 3,99 грн, тогда как упаковка из 10 штук стоит минимум 50 грн.

Также мы писали, что в сети супермаркетов АТБ установили горячие скидки на куриные крылья и голени. В зависимости от производителя, товар можно купить за 80 грн/кг. Благодаря акционному предложению экономия составляет почти 25%.