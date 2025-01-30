Помідори в АТБ, Сільпо та Ашані – скільки коштують і де знайти дешевше (фото)

Помідори в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть купити затребувані продукти харчування значно дешевше, якщо шукатимуть вигідні пропозиції в різних супермаркетах. Наприклад, помідори як сезонний товар взимку коштують досить дорого. Тому не завадить проаналізувати ціни в магазинах та обрати найбільш підходящий варіант.

Редакція Новини.LIVE дізналася, за скільки продають помідори в супермаркетах і де можна купити дешевше.

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Ми відвідали три магазини, розташовані в Києві, та дізналися актуальні ціни на помідори різних сортів. Зокрема в АТБ присутня знижка 5% на тепличні томати 1 гатунку: 89,89 грн за 1 кг замість 94,89 грн. Коктейльні томати 1 гатунку обійдуться споживачам у 16 грн за 100 г, а рожеві 1 гатунку — у 14 грн за 100 грн.

Ціни на томати в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Ціни на томати в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Ціни на томати в АТБ. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

В Ашані ціни на помідори трохи відрізняються:

українські вагові помідори — 118,60 грн за 1 кг;

рожеві томати — 172,30 грн за 1 кг;

коктейльні томати (Туреччина) — 183,70 грн за 1 кг.

Ціни на томати в Ашані. Фото: Новини.LIVE

Ціни на томати в Ашані. Фото: Новини.LIVE

Ціни на томати в Ашані. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Сільпо пропонує споживачам дуже багато позицій в асортименті. Помідори відрізняються за зовнішнім виглядом, розміром і ціною, тож клієнти мають змогу обрати товар на власний смак і гаманець. Наприклад, за 1 кг сортів Chomato і Murice потрібно заплатити 269 грн, за сорт Adore — 369 грн. Томати "Черрі Амор" обійдуться у 699 грн за 1 кг.

Також відвідувачі Сільпо можуть звернути увагу на такі позиції в асортименті:

томат "Сливка" — 169 грн за 1 кг;

томат гілка — 179 грн за 1 кг;

томат Rebellion — 199 грн за 1 кг;

томат Beef — 229 грн за 1 кг;

томат "Сан-Марцано" — 229 грн за 1 кг;

томат Monterosa — 269 грн за 1 кг;

томат Primora — 369 грн за 1 кг.

Ціни на томати в Сільпо. Фото: Новини.LIVE

Ціни на томати в Сільпо. Фото: Новини.LIVE

Ціни на томати в Сільпо. Фото: Новини.LIVE

Ціни на томати в Сільпо. Фото: Новини.LIVE

Ціни на томати в Сільпо. Фото: Новини.LIVE 1 / 5

Що стосується помідорів черрі, то ми знайшли інформацію про вартість на офіційних сайтах супермаркетів. В АТБ 1 кг томатів коштує 59,90 грн (69,90 грн без знижки). В Сільпо ціни варіюються від 32,90 грн за 100 г до 199 грн за 250 г. В Ашані черрі коштують 87,40 грн за 250 г мінімум.

Нагадаємо, українці можуть купити курячі яйця значно дешевше, якщо обиратимуть не фасований товар, а поштучний. В АТБ продають базовий продукт харчування за 3,99 грн, водночас упаковка з 10 штук коштує мінімум 50 грн.

Також ми писали, що в мережі супермаркетів "АТБ" встановили гарячі знижки на курячі крила і гомілки. Залежно від виробника, товар можна купити за 80 грн/кг. Завдяки акційній пропозиції економія становить майже 25%.