Мужчина работает за ноутбуком. Фото: Pexels

Украинцев ждут новые правила продажи товаров на OLX уже с 1 января 2027 года. Вводится обязательная верификация пользователей платформы через Дію. В случае отказа подтвердить личность учетная запись останется активной, но возможность продавать с помощью службы OLX Доставки будет приостановлена. Также придется следить за годовым доходом, дабы не платить налог.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Центр поддержки клиентов OLX.

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Верификация личности через Дію

Продавцам, пользующимся OLX Доставкой, с 1 января 2027 года необходимо будет пройти верификацию через Дію. Это бесплатная процедура, которая займет всего несколько минут. Однако отказ подтвердить личность повлечет за собой неприятные последствия. В то же время для покупателей такого обязательства не возникнет.

"Если не пройти верификацию, то возможность продавать с помощью OLX Доставки будет приостановлена. Ваша учетная запись при этом останется активной. После верификации через Дію доступ к продажам с помощью OLX Доставки возобновится", — уточнили в Центре поддержки.

С 1 декабря 2026 года пользователи смогут подтвердить личность заранее, по желанию. В OLX заявили, что вся персональная информация продавцов защищена и не передается правоохранительным или другим органам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или международными договорами.

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Кто будет платить налог в размере 10%

В Украине вступил в силу закон № 4903-IX от 09.06.2026, который вводит европейский стандарт автоматического обмена налоговой информацией DAC7. Его нормы напрямую касаются продавцов в интернете, в частности граждан, реализующих товары через OLX, Prom и другие онлайн-площадки.

С 1 января 2027 года вводится налог в размере 10% на доходы, полученные от продаж на маркетплейсах. Средства будут взиматься с суммы, превышающей установленный лимит на календарный год — 2 000 евро в эквиваленте. Налоговым агентом выступает OLX, который обязуется ежегодно подавать отчетность в ГНС.

Первую декларацию необходимо подготовить до крайнего срока в 2028 году по результатам работы платформы в 2027 году. То есть в ближайшее время налог в размере 10% удерживаться не будет. Но продавцам придется следить за своими доходами, начиная с 1 января, чтобы не превысить лимит 2 000 евро.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоят самые дорогие породы кошек на OLX. Пользователи платформы могут найти немало объявлений о продаже домашних питомцев. Представителей некоторых пород кошачьих предлагают купить за огромные суммы в 2026 году — несколько тысяч долларов.

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