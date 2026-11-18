Чоловік працює за ноутбуком. Фото: Pexels

Українців чекають нові правила продажу речей на OLX вже з 1 січня 2027 року. Запроваджується обов’язкова верифікація для користувачів платформи через Дію. В разі відмови підтвердити особу обліковай запис залишиться активним, але можливість продавати з OLX Доставкою буде призупинена. Також доведеться слідкувати на річним доходом, аби не сплачувати податок.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Центр підтримки клієнтів OLX.

Реклама

Верифікація особи через Дію

Продавцям, які користуються OLX Доставкою, потрібно буде з 1 січня 2027 року пройти верифікацію через Дію. Це безплатна процедура, яка займе всього кілька хвилин. Але відмова підтвердити особу потягне за собою неприємні наслідки. Натомість для покупців такого зобов’язання не виникне.

"Якщо не пройти верифікацію, то можливість продавати з OLX Доставкою буде призупинена. Ваш обліковий запис при цьому залишиться активним. Після верифікації через Дію доступ до продажів з OLX Доставкою відновиться", — уточнили в Центрі підтримки.

З 1 грудня 2026 року користувачі зможуть підтвердити особу заздалегідь, за бажанням. В OLX заявили, що вся персональна інформація продавців захищена і не передається правоохоронним чи іншим органам, окрім випадків, передбачених законодавством або міжнародними договорами.

Читайте також:

Хто платитиме податок 10%

В Україні набув чинності закон № 4903-IX від 09.06.2026, який запроваджує європейський стандарт автоматичного обміну податковою інформацією DAC7. Його норми напряму стосуються продавців в інтернеті, зокрема громадян, які реалізують товари через OLX, Prom та інші онлайн-майданчики.

З 1 січня 2027 року вводиться податок у розмірі 10% на доходи, отримані від продажу на маркетплейсах. Кошти будуть стягувати з суми, що перевищує встановлений ліміт на календарний рік — 2 000 євро в еквіваленті. Податковим агентом виступає OLX, який зобов’язується щороку подавати звітність в ДПС.

Першу декларацію потрібно підготувати до граничного строку в 2028 році за результатами роботи платформи у 2027 році. Тобто найближчим часом податок 10% утримуватися не буде. Але продавцям доведеться слідкувати за своїми доходами, починаючи з 1 січня, аби не перевищити ліміт у 2 000 євро.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштують найдорожчі породи котів на OLX. Користувачі платформи можуть знайти чимало оголошень про продаж домашніх улюбленців. Представників деяких порід кошачих пропонують купити за величезні суми у 2026 році — кілька тисяч доларів.

Також Новини.LIVE розповідали, які речі українці повинні декларувати на кордоні. Митники ретельно перевіряють багаж мандрівників у разі проходження "червоним" коридором. Доведеться заповнювати письмову декларацію про культурні та валютні цінності, банківські метали тощо.