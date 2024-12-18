Льготы для полицейских – чем могут пользоваться и какие выплаты имеют

Сотрудник патрульной полиции. Фото: УНИАН

Представители правоохранительных органов в Украине получают определенные льготы. Приятные "бонусы" относятся к оплате коммунальных услуг, бесплатному проезду в общественном транспорте, а также компенсации за аренду жилого помещения. Все это предусмотрено законом.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на какие льготы могут рассчитывать полицейские в Украине.

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Скидки ветеранам Национальной полиции

Согласно пункту 6 статьи 6 закона "О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите", украинцы с соответствующим социальным статусом имеют право на:

бесплатное пользование учреждениями здравоохранения Министерства обороны, Службы безопасности, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Министерства внутренних дел, центрального органа исполнительной власти;

первоочередное бесплатное приобретение лекарства по рецептам врачей;

первоочередное медицинское обследование, диспансеризацию и госпитализацию;

первоочередное бесплатное зубопротезирование, обеспечение протезами и протезно-ортопедическими изделиями;

санаторно-курортное лечение в некоторых санаториях;

50% скидки на квартплату и коммунальные услуги (водоснабжение, газ, электроэнергию, стационарную связь);

50% скидки на топливо, в том числе жидкое;

вступление в гаражные, садово-огородные, жилые и другие кооперативы.

Транспортные льготы

Представители правоохранительных органов могут бесплатно пользоваться всеми видами городского, пригородного и местного транспорта (за исключением такси) при исполнении служебных обязанностей. Это же касается поездов, речных и морских судов. В командировке полицейским разрешается вне очереди покупать транспортные билеты и поселяться в гостиницах при предъявлении служебного удостоверения.

Ветеранов Национальной полиции обеспечили правом бесплатного проезда в обе стороны железнодорожным транспортом в купейном вагоне быстрого или пассажирского поезда для лечения/отдыха в санаториях (можно пользоваться льготой один раз в год).

Компенсация за аренду жилья

Постановление №886 "Об утверждении Порядка выплаты и определения размера денежной компенсации полицейским по найму жилья" говорит, что правоохранителям выплачивают деньги на аренду помещения. Это касается сотрудников, у которых нет собственного жилья в населенном пункте, где они служат. Компенсация составляет:

2 прожиточных минимума для трудоспособных лиц на 1 января календарного года в Киеве;

1,5 прожиточного минимума в Симферополе, Севастополе и областных центрах;

1 прожиточный минимум в других населенных пунктах Украины.

Если семья полицейского насчитывает трех и более человек, то выплата увеличивается в 1,5 раза. Чтобы получить компенсацию за аренду жилья, нужно предоставить рапорт и пакет документов, среди которых копии паспортов, свидетельств о браке и рождении детей, договора найма, справки о регистрации места жительства.

Напомним, полиции в Украине хотят дать разрешение на открытие почтовых отправлений без ведома адресатов. То есть правоохранители смогут проверять посылки, если будут иметь подозрение относительно причастности содержимого к расследуемому делу. В настоящее время инициатива находится на рассмотрении Верховной Рады.

Также мы писали, что в участников боевых действий в Украине есть много льгот. Причем они распространяются как на УБД, так и на близких родственников, например, родителей. Льготы включают скидки на квартплату, коммунальные услуги и топливо для отопления.