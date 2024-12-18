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Поліцейським в Україні надають чимало пільг — перелік

18 грудня 2024 17:58
Єлизавета Супівська - редактор
Пільги для поліцейських – чим можуть користуватися і які виплати мають
Працівник патрульної поліції. Фото: УНІАН
Єлизавета Супівська - редактор

Представники правоохоронних органів в Україні мають певні пільги. Приємні "бонуси" стосуються сплати комунальних послуг, безплатного проїзду в громадському транспорті, а також компенсації за оренду житлового приміщення. Все це передбачено законом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на які пільги можуть розраховувати поліцейські в Україні.

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Знижки ветеранам Національної поліції

Згідно з пунктом 6 статті 6 закону "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист", українці з відповідним соціальним статусом мають право на:

  • безплатне користування закладами охорони здоров'я Міністерства оборони, Служби безпеки, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Міністерства внутрішніх справ, центрального органу виконавчої влади тощо;
  • першочергове безплатне придбання ліків за рецептами лікарів;
  • першочергове медичне обстеження, диспансеризацію та госпіталізацію;
  • першочергове безплатне зубопротезування, забезпечення протезами і протезно-ортопедичними виробами;
  • санаторно-курортне лікування в деяких санаторіях;
  • 50% знижки на квартплату та комунальні послуги (водопостачання, газ, електроенергію, стаціонарний зв’язок);
  • 50% знижки на паливо, в тому числі рідке;
  • вступ до гаражних, садово-городніх, житлових та інших кооперативів.

Транспортні пільги

Представники правоохоронних органів можуть безплатно користуватися усіма видами міського, приміського та місцевого транспорту (за винятком таксі) під час виконання службових обов'язків. Це саме стосується поїздів, річкових і морських суден. У відрядженні поліцейським дозволяється позачергово купувати транспортні квитки і поселятися в готелях за умови пред’явлення службового посвідчення.

Ветеранів Національної поліції забезпечили правом безоплатного проїзду в обидві сторони залізничним транспортом у купейному вагоні швидкого чи пасажирського потягу для лікування/відпочинку в санаторіях (можна скористатися пільгою один раз на рік).

Компенсація за оренду житла

Постанова №886 "Про затвердження Порядку виплати та визначення розміру грошової компенсації поліцейським за найм ними житла" говорить, що правоохоронцям виплачують кошти на оренду приміщення. Це стосується працівників, які не мають власного житла в населеному пункті, де служать. Компенсація становить:

  • 2 прожиткові мінімуми для працездатних осіб на 1 січня календарного року в Києві;
  • 1,5 прожиткового мінімуму в Сімферополі, Севастополі та обласних центрах;
  • 1 прожитковий мінімум в інших населених пунктах України.

Якщо родина поліцейського налічує трьох і більше людей, то виплата збільшується в 1,5 раза. Щоб отримати компенсацію за оренду житла, треба подати рапорт і пакет документів, серед яких копії паспортів, свідоцтв про шлюб і народження дітей, договору найму, довідки про реєстрацію місця проживання.

Нагадаємо, поліції в Україні хочуть дати дозвіл на відкриття поштових відправлень без відома адресатів. Тобто правоохоронці зможуть перевіряти посилки, якщо матимуть підозру стосовно причетності вмісту до розслідуваної справи. Наразі ініціатива перебуває на розгляді Верховної Ради.

Також ми писали, що учасники бойових дій в Україні мають багато пільг. Причому вони поширюються як на УБД, так і на близьких родичів, наприклад, батьків. Пільги включають знижки на квартплату, комунальні послуги та паливо для опалення.

комунальні послуги поліція оренда пільги Нацполіція

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20:01 Як вибирати смачні мандарини без кісточок — корисні секрети

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19:52 В додатку "Армія+" з'явився рапорт на повернення із СЗЧ

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