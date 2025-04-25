Мошенничество в сети — как собрать доказательства обмана

Карточка в руках на фоне ноутбука. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Онлайн-мошенничество набирает обороты и становится все более изощренным. Нередко после получения денег за товар или услугу продавец перестает выходить на связь или вообще удаляет аккаунт. Поэтому очень важно вовремя и грамотно зафиксировать все доказательства мошеннических действий, чтобы законным путем вернуть свои деньги.

Юрист Елена Вакулюк в комментарии для Новини.LIVE объяснила, как зафиксировать факт мошенничества при онлайн-оплате, чтобы иметь основания для обращения в полицию или суд.

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Обвинение в мошенничестве является очень серьезным шагом, отмечает юрист. Поэтому важно убедиться, что у вас есть необходимые факты.

Чтобы иметь основания обращения в полицию или суд, главное — сохранить все доказательства, подтверждающие мошеннические действия:

скриншоты переписки с продавцом (в Instagram, Telegram, Viber и т.д.);

скриншоты сообщений, где вам присылают реквизиты для оплаты;

скриншоты сообщений с обещаниями прислать товар/оказать услугу;

подтверждение оплаты — выписку из банка или квитанцию о переводе средств (с ФИО получателя).

Если продавец исчез — сделайте скриншоты уведомления, что аккаунт удален/заблокирован. Используйте экранную запись (видео) для фиксации всех действий: открываете переписку, показываете перевод, реакцию продавца или ее отсутствие.

Как действовать и куда обращаться

После фиксации всех доказательств, напишите официальное обращение к продавцу, в котором попросите вернуть средства добровольно, в рамках действующего законодательства и невыполнения своих обязательств. Укажите, что иначе вы будете вынуждены обратиться в суд.

Такое обращение отправьте в письменном виде, в мессенджер и продублируйте на email. Также юрист советует отправить это обращение ценным письмом с описью вложения и заказным уведомлением о вручении в адрес регистрации продавца/поставщика услуг.

В обращении установите четкий срок (например, 3-5 дней) в течение которого вы будете ждать официального ответа, и предупредите о дальнейшем обращении в полицию.

В случае отсутствия ответа от продавца вы можете готовить заявление о совершении уголовного преступления по ст. 190 УК Украины и обращаться с ним в правоохранительные органы.

Ранее мы писали, как действовать в ситуации, когда после осуществления оплаты за товар или услугу продавец вдруг исчезает — удаляет переписку или даже аккаунт в соцсети, и покупатель теряет возможность доказать факт договоренности.

Также узнавайте, как обжаловать покупку или вернуть товар, приобретенный у продавца, который работает исключительно в социальной сети и не зарегистрирован как ФЛП.