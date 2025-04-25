Шахрайство в мережі — як зібрати докази обману

Картка в руках на тлі ноутбука. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Онлайн-шахрайство набирає обертів та стає дедалі витонченішим. Нерідко після отримання грошей за товар чи послугу продавець перестає виходити на зв'язок або взагалі видаляє акаунт. Тому дуже важливо вчасно і грамотно зафіксувати усі докази шахрайських дій, щоб законним шляхом повернути свої гроші.

Юристка Олена Вакулюк у коментарі для Новини.LIVE пояснила, як зафіксувати факт шахрайства при онлайн-оплаті, щоб мати підстави для звернення до поліції чи суду.

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Звинувачення у шахрайстві є дуже серйозним кроком, зазначає юристка. Тому важливо переконатися, що у вас є необхідні факти.

Щоб мати підстави звернення до поліції чи суду, головне — зберегти всі докази, які підтверджують шахрайські дії:

скриншоти листування з продавцем (в Instagram, Telegram, Viber тощо);

скриншоти повідомлень, де вам надсилають реквізити для оплати;

скриншоти повідомлень з обіцянками надіслати товар/надати послугу;

підтвердження оплати — виписку з банку або квитанцію про переказ коштів (з ПІБ отримувача).

Якщо продавець зник — зробіть скриншоти сповіщення, що акаунт видалено/заблоковано. Використайте екранний запис (відео) для фіксації всіх дій: відкриваєте листування, показуєте переказ, реакцію продавця або її відсутність.

Як діяти та куди звертатися

Після фіксації всіх доказів, напишіть офіційне звернення до продавця, у якому попросіть повернути кошти добровільно, в рамках чинного законодавства та невиконання своїх зобов’язань. Зазначте, що інакше ви будете вимушені звернутись до суду.

Таке звернення відправте у письмовому вигляді, у месенджер та продублюйте на email. Також юристка радить надіслати це звернення цінним листом з описом вкладення та рекомендованим повідомленням про вручення на адресу реєстрації продавця/надавача послуг.

У зверненні встановіть чіткий термін (наприклад, 3–5 днів) протягом якого ви будете чекати на офіційну відповідь, та попередьте про подальше звернення до поліції.

У разі відсутності відповіді від продавця ви можете готувати заяву про вчинення кримінального правопорушення за ст. 190 КК України та звертатись з нею до правоохоронних органів.

Раніше ми писали, як діяти у ситуації, коли після здійснення оплати за товар чи послугу продавець раптом зникає — видаляє листування або навіть акаунт у соцмережі, і покупець втрачає можливість довести факт домовленості.

Також дізнавайтеся, як оскаржити покупку чи повернути товар, придбаний у продавця, що працює виключно в соціальній мережі та не зареєстрований як ФОП.