Купить квартиру на чужое имя — можно ли оформить сделку на другого человека

Девушка подписывает документы. Фото: Pexels

Сделка купли-продажи недвижимости во время полномасштабной войны может сопровождаться проблемами. Многие граждане выехали за границу, но уполномочили доверенное лицо в Украине совершать определенные действия от чужого имени. Чтобы купить квартиру, необходимо личное присутствие, иначе нотариус не сможет довести дело до конца.

Об этом рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

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Можно ли купить квартиру на чужое имя

В условиях военного положения, когда большое количество украинцев покинули свои дома, появились новые схемы мошенничества с недвижимостью. Закон защищает права собственников и одновременно ограничивает действия покупателей, чтобы минимизировать заключение неправомерных сделок. Это касается покупки квартиры или дома без присутствия будущего владельца.

Например, к нотариусу обратился клиент, который хочет приобрести недвижимость на имя другого человека без его ведома. Если специалист согласится удостоверить такую сделку, можно сделать вывод, что обе стороны в сговоре. Ведь невозможно продать жилье без физического присутствия потенциального покупателя.

"Это запрещено. Даже по доверенности нельзя. Продать объект недвижимого имущества по доверенности можно, а купить — нет. Должен присутствовать человек, имя которого нотариус впишет в документы. Иначе существует большая вероятность мошенничества. Ни один профессионал не удостоверит правомерность подобной сделки", — констатировала Виктория Берещак.

Для продавцов это тоже должно быть предостережением. И хотя они ничего не теряют, потому что деньги за жилье получают, но должны собственными силами минимизировать риски аферы, отказываясь подписывать документы без присутствия будущего владельца.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, покупая квартиру на стадии строительства, важно тщательно проверять застройщика. Не помешает учитывать рыночные тенденции, если ваша цель — инвестиции для будущей перепродажи. Плюс весомую роль играют условия рассрочки оплаты.

Также мы писали, что украинцы за границей могут распоряжаться собственной недвижимостью. Для этого надо оформить генеральную доверенность на уполномоченное лицо в Украине, которое получит право действовать от имени владельца.