Купити квартиру на чуже ім’я — чи можна оформити угоду на іншу людину

Дівчина підписує документи. Фото: Pexels

Угода купівлі-продажу нерухомості під час повномасштабної війни може супроводжуватися проблемами. Чимало громадян виїхали за кордон, але уповноважили довірену особу в Україні вчиняти певні дії від чужого імені. Щоб купити квартиру, необхідна особиста присутність, інакше нотаріус не зможе довести справу до кінця.

Про це розповіла оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

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Чи можна купити квартиру на чуже ім’я

В умовах воєнного стану, коли велика кількість українців покинули свої домівки, з’явилися нові схеми шахрайства з нерухомістю. Закон захищає права власників і водночас обмежує дії покупців, аби мінімізувати укладання неправомірних угод. Це стосується купівлі квартири чи будинку без присутності майбутнього власника.

Наприклад, до нотаріуса звернувся клієнт, який хоче придбати нерухомість на ім’я іншої людини без її відома. Якщо фахівець погодиться засвідчити таку угоду, можна зробити висновок, що обидві сторони у змові. Бо неможливо продати житло без фізичної присутності потенційного покупця.

"Це заборонено. Навіть за довіреністю не можна. Продати об’єкт нерухомого майна за довіреністю можна, а купити — ні. Повинна бути присутня людина, ім’я якої нотаріус впише в документи. Інакше існує велика ймовірність шахрайства. Жоден професіонал не засвідчить правомірність подібної угоди", — констатувала Вікторія Берещак.

Для продавців це також має бути застереженням. І хоча вони нічого не втрачають, бо гроші за житло отримують, але повинні власними силами мінімізувати ризики афери, відмовляючись підписувати документи без присутності майбутнього власника.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, купуючи квартиру на стадії будівництва, важливо ретельно перевіряти забудовника. Не завадить враховувати ринкові тенденції, якщо ваша мета — інвестиції для майбутнього перепродажу. Плюс вагому роль грають умови розтермінування оплати.

Також ми писали, що українці за кордоном можуть розпоряджатися власною нерухомістю. Для цього треба оформити генеральну довіреність на уповноважену особу в Україні, яка отримає право діяти від імені власника.