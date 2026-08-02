Покупать дрова "с рук" опасно: какой штраф грозит украинцам в 2026 году

Какой штраф может грозить покупателю дров в 2926 году. Фото: Новини.LIVE, Pixabay. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Лето — лучшее время, чтобы заранее закупить дрова на отопительный сезон. Именно в это время цены, как правило, ниже, чем осенью или зимой. Однако покупать топливо следует только у официальных продавцов, ведь в противном случае можно не только потерять деньги, но и столкнуться с проблемами с законом.

О том, почему дрова нужно покупать только у официальных продавцов и какой штраф грозит за покупку топлива у "черных лесорубов" в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Могут ли оштрафовать за покупку дров без документов в 2026 году

Лесник одного из лесничеств Киевской области Николай Коваленко в комментарии для сайта Новини.LIVE пояснил, что приобретение дров без подтверждения их происхождения может обернуться штрафом.

По его словам, если древесину покупают у неизвестных продавцов, существует риск, что она была заготовлена незаконно. Если во время проверки не будет документов, подтверждающих легальное происхождение дров, их могут изъять, а владельца — привлечь к ответственности.

"Если дрова куплены у неизвестного лица, то существует риск, что древесина была вырублена незаконно, без соответствующего разрешения. А без соответствующих документов вы не только понесете ответственность, но и дрова могут быть конфискованы", — подчеркнул лесник.

Именно поэтому после покупки дров важно сохранять чек, накладную или другие документы, подтверждающие законность древесины.

Какое наказание грозит за дрова от нелегальных продавцов

Отдельной статьи, предусматривающей штраф именно за покупку дров "с рук", нет. Однако без документов невозможно доказать, что древесина была заготовлена законно. Из-за этого ее перевозка или хранение могут считаться нарушением законодательства.

В соответствии со статьёй 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях за незаконную вырубку, транспортировку или хранение незаконно добытой древесины предусмотрены следующие штрафы:

для граждан — от 510 до 1 020 гривен;

для должностных лиц — от 2 550 до 5 100 гривен.

Если человек повторно нарушает закон в течение года, суммы увеличиваются:

для граждан — от 1 020 до 1 530 гривен;

для должностных лиц — от 10 200 до 15 300 гривен.

В случаях, когда незаконная вырубка или другие операции с древесиной нанесли значительный ущерб, наступает уже уголовная ответственность в соответствии со статьёй 246 Уголовного кодекса Украины. Наказание может быть следующим:

штраф от 17 000 до 25 500 гривен;

пробационный надзор сроком до трех лет;

ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Если правонарушение совершено повторно или группой лиц по предварительному сговору, виновным может грозить от трех до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Наиболее строго наказывают за незаконную заготовку древесины в заповедниках и других природоохранных территориях. В таких случаях предусмотрен штраф от 25 500 до 34 000 гривен или лишение либо ограничение свободы на срок от трех до пяти лет. Если же незаконные действия повлекли тяжкие последствия, наказание может составить от пяти до семи лет лишения свободы.

Кроме того, статья 108 Лесного кодекса Украины предусматривает, что вся незаконно заготовленная древесина изымается. Если это невозможно, нарушитель обязан возместить ее полную стоимость.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы уже могут подать заявку на субсидию для покупки дров и сжиженного газа на отопительный сезон 2026-2027 годов. Поскольку эта помощь не предоставляется автоматически, заявление необходимо подать самостоятельно.

Также Новини.LIVE сообщали, что перед наступлением холодов многие люди запасаются дровами для отопления. Одни покупают готовые, другие хотят заготовить их самостоятельно. Но рубить деревья в лесу без разрешения нельзя — сначала нужно получить специальный документ.