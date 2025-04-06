Придется платить больше — у кого не примут показания счетчика

Человек снимает показания счетчика. Фото: УНИАН

В 2025 году некоторым украинцам могут возникнуть трудности при подаче показаний счетчиков, поскольку коммунальные службы могут отказаться их принимать. Более того, из-за этого за потребленные услуги придется заплатить больше.

О том, у кого откажутся принимать показания счетчиков и как поступить в такой ситуации, рассказали на сайте Центра коммунального сервиса.

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Это касается граждан, которые не проведут поверку счетчиков в установленный срок. Потребитель самостоятельно должен пригласить специалистов для проверки, оплатить эту услугу и предоставить водоканалу результаты проверки.

Если счетчик воды не будет проверен вовремя, показания не будут учитываться, а объем использованной воды будет определяться по нормам для всего дома, что приведет к более высоким затратам для потребителя.

Поверка счетчиков является обязательной для каждого потребителя раз в четыре года. Это гарантирует, что прибор работает должным образом и точно фиксирует объем потребленной воды.

Без такой проверки водоканалы могут изменить способ начисления услуг, что может повлечь существенное повышение платежей для некоторых украинцев.

Ранее мы писали, что украинцам рекомендуют хранить платежки за коммунальные услуги в течение пяти лет. Эти документы, подтверждающие оплату за электричество, газ, воду и другие услуги, могут быть полезными при спорах с поставщиками.

Также мы рассказывали, что в апреле жители Ровно могут столкнуться с временным снижением давления воды в определенные часы. В некоторых квартирах вода будет едва течь, а жители верхних этажей могут остаться без водоснабжения. Есть вероятность, что такая ситуация может распространиться на другие города Украины.