Доведеться платити більше — у кого не приймуть показники лічильника

Людина знімає показники лічильника. Фото: УНІАН

У 2025 році у деяких українців можуть виникнути труднощі при подачі показань лічильників, оскільки комунальні служби можуть відмовитися їх приймати. Ба більше, через це за спожиті послуги доведеться заплатити більше.

Про те, у кого відмовляться приймати показники лічильників та як вчинити в такій ситуації, розповіли на сайті Центру комунального сервісу.

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Це стосується громадян, які не проведуть повірку лічильників у встановлений термін. Споживач самостійно має запросити фахівців для перевірки, оплатити цю послугу та надати водоканалу результати перевірки.

Якщо лічильник води не буде перевірений вчасно, показання не будуть враховуватися, а обсяг використаної води визначатиметься за нормами для всього будинку, що призведе до вищих витрат для споживача.

Повірка лічильників є обов'язковою для кожного споживача раз на чотири роки. Це гарантує, що прилад працює належним чином і точно фіксує обсяг спожитої води.

Без такої перевірки водоканали можуть змінити спосіб нарахування послуг, що може спричинити суттєве підвищення платежів для деяких українців.

Раніше ми писали, що українцям рекомендують зберігати платіжки за комунальні послуги протягом п'яти років. Ці документи, що підтверджують оплату за електрику, газ, воду та інші послуги, можуть бути корисними при суперечках з постачальниками.

Також ми розповідали, що у квітні жителі Рівного можуть зіткнутися з тимчасовим зниженням тиску води в певні години. У деяких квартирах вода буде ледь текти, а мешканці верхніх поверхів можуть залишитися без водопостачання. Є ймовірність, що така ситуація може поширитися на інші міста України.