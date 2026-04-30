Ввоз подарков в Украину: что нужно сделать перед пересечением границы

Транспорт на границе Украины. Фото: ГПСУ/Facebook

При возвращении в Украину наших граждан могут ждать штрафы на границе. Финансовое наказание грозит в случае перевозки товаров на сумму, превышающую установленный лимит стоимости или количества. Нередко путешественники покупают подарки в Европе для себя, родственников или друзей, однако не догадываются о потенциальных финансовых потерях.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что нужно сделать с подарками или сувенирами перед ввозом в Украину.

Декларирование товаров на границе

Статья 370 Таможенного кодекса Украины гласит, что при пересечении государственной границы не нужно декларировать вещи личного пользования. Речь идет об одежде, косметике, мобильном телефоне, предметах гигиены и пр. Конечно, количество таких вещей ограничено, а отсутствие следов эксплуатации может свидетельствовать о приобретении того или иного товара не в Украине.

На сайте Государственной таможенной службы напомнили, что транспортировка имущества, купленного за рубежом, требует письменного декларирования и уплаты налогов. Однако существует важное уточнение: общий вес вещей не должен превышать 50 кг, а фактурная стоимость — 500 евро. То есть недорогой подарок для себя или друга не подпадает под законодательные требования.

Что стоит сделать с подарками

Во избежание лишних проблем на границе украинцам советуют избавляться от заводской упаковки перед прохождением контроля. Ведь таможенники могут не признать товар личным и заставить гражданина заплатить налоги.

А в худшем случае — обвинить в уклонении от декларирования, что влечет серьезные последствия. Лучше обезопасить себя от потенциальных неприятностей и заранее выбросить коробку от нового мобильного телефона, пакет от брендовой одежды, чехлы с логотипами и прочее.

Проходя по зеленому коридору, человек подтверждает отсутствие в своем багаже предметов, которые подлежат декларированию. Поэтому привлечение к ответственности за попытку уклониться от законодательных требований довольно строгое: статья 471 Таможенного кодекса накладывает штраф в размере 30% стоимости товаров.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцам грозит депортация из Европейского Союза в мае 2026 года. Среди распространенных причин выдворения — проблемы с документами. Например, окончание срока действия разрешения на пребывание, неточность в миграционных записях, отсутствие медицинского страхования и тому подобное.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему украинцы могут потерять валютные сбережения на границе. Декларированию подлежит сумма наличных в размере 10 000 евро в эквиваленте. За уклонение придется заплатить 20% от суммы превышения лимита.