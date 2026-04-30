Ввезення подарунків в Україну: що треба зробити перед перетином кордону

Транспорт на кордоні України. Фото: ДПСУ/Facebook

Під час повернення в Україну наших громадян можуть чекати штрафи на кордоні. Фінансове покарання загрожує у випадку перевезення товарів на суму, що перевищує встановлений ліміт вартості або кількості. Нерідко мандрівники купують подарунки у Європі для себе, родичів або друзів, однак не здогадуються про потенційні фінансові втрати.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що потрібно зробити з подарунками або сувенірами перед ввезенням в Україну.

Декларування товарів на кордоні

Стаття 370 Митного кодексу України говорить, що під час перетину державного кордону не потрібно декларувати речі особистого користування. Йдеться про одяг, косметику, мобільний телефон, предмети гігієни тощо. Звісно, кількість таких речей обмежена, а відсутність слідів експлуатації може свідчити про придбання того чи іншого товару не в Україні.

На сайті Державної митної служби нагадали, що транспортування майна, купленого за кордоном, вимагає письмового декларування і сплати податків. Однак існує важливе уточнення: загальна вага речей не повинна перевищувати 50 кг, а фактурна вартість — 500 євро. Тобто недорогий подарунок для себе або друга не підпадає під законодавчі вимоги.

Що варто зробити з подарунками

Для уникнення зайвих проблем на кордоні українцям радять позбуватися заводської упаковки перед проходженням контролю. Адже митники можуть не визнати товар особистим і змусити громадянина заплатити податки.

Читайте також:

А в гіршому випадку — звинуватити в ухиленні від декларування, що тягне серйозні наслідки. Краще убезпечити себе від потенційних неприємностей і заздалегідь викинути коробку від нового мобільного телефону, пакет від брендового одягу, чохли з логотипами та інше.

Проходячи зеленим коридором, людина підтверджує відсутність у своєму багажі предметів, які підлягають декларуванню. Тому притягнення до відповідальності за намагання ухилитися від законодавчих вимог доволі суворе: стаття 471 Митного кодексу накладає штраф у розмірі 30% вартості товарів.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українцям загрожує депортація з Європейського Союзу у травні 2026 року. Серед поширених причин видворення — проблеми з документами. Наприклад, закінчення терміну дії дозволу на перебування, неточність у міграційних записах, відсутність медичного страхування тощо.

Також Новини.LIVE розповідали, чому українці можуть втратити валютні заощадження на кордоні. Декларуванню підлягає сума готівки у розмірі 10 000 євро в еквіваленті. За ухилення доведеться заплатити 20% від суми перевищення ліміту.