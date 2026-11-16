Женщина держит в руках банкноты евро. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, которые находятся за границей, но хотят в будущем получать пенсию в Украине, могут воспользоваться системой добровольных пенсионных взносов. Этот механизм можно назвать своеобразной "подпиской", ведь нужно ежемесячно вносить минимальную фиксированную сумму для зачисления страхового стажа и приобретения права на пенсию. Для удобства можно даже настроить автоплатеж.

О нюансах и правилах уплаты взносов рассказал Пенсионный фонд Украины, передают Новини.LIVE.

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Кто может уплачивать взносы

Принять участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования может практически любой гражданин Украины, если он еще не получает пенсию, а данные о нем содержатся в реестре застрахованных лиц.

Такой механизм, прежде всего, может помочь украинцам, которые в ближайшее время достигнут пенсионного возраста или находятся в странах, не имеющих соглашений о социальном обеспечении с Украиной.

Правила уплаты взносов

Для зачисления в страховой стаж одного полного месяца минимальный добровольный взнос должен составлять 22% от минимальной заработной платы. В 2026 году необходимо вносить не менее 1 902,34 грн ежемесячно или, в пересчете, 37 евро.

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Фактически это своего рода "подписка", ведь человек заключает договор с Пенсионным фондом, а затем ежемесячно вносит средства. Оплачивать можно даже из-за границы картой любого банка. Для этого в соответствующем разделе нужно выбрать опцию "Оплатить через Portmone".

Однако есть и важный нюанс. Сумма в 1 902,34 грн или 37 евро — лишь минимальный взнос. Каждый гражданин может выбрать удобную для себя сумму и ежемесячно вносить больше или даже делать взносы за других людей, например, за родителей или супругу.

Если платить более 1 902,34 грн, излишек суммы пропорционально увеличивает заработок, на основе которого будет рассчитываться будущая пенсия. При этом в стаж все равно будет зачтен один месяц.

Можно ли платить взносы, если работаешь за границей

Специалисты Пенсионного фонда отмечают, что заключить договор и делать взносы разрешается независимо от факта и места работы. То есть этот механизм доступен как для безработных, так и для трудоустроенных граждан — как в Украине, так и за рубежом.

Что нужно учесть

Как уточняет Государственная налоговая служба, добровольная уплата взносов дает возможность накапливать страховой стаж в текущем периоде. Если человек уже собирается на пенсию и хочет докупить стаж за прошлые годы, когда он не работал, договор заключается через налоговый орган. Кроме того, применяется более высокий тариф — каждый месяц стажа в 2026 году обойдется в 3 804,68 грн.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как не остаться без пенсии украинцам, работающим из дома. Прежде всего стоит проверить имеющийся стаж и официально оформить работу. В некоторых случаях можно открыть ФЛП, но это не обязательно.

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