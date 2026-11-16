Жінка тримає банкноти євро в руках. Фото: Новини.LIVE

Українці, які перебувають за кордоном, але хочуть у майбутньому отримувати пенсію в Україні, можуть скористатися системою добровільних пенсійних внесків. Цей механізм можна назвати своєрідною "підпискою", адже потрібно щомісяця сплачувати мінімальну фіксовану суму для зарахування страхового стажу та набуття права на пенсію. Для зручності можна навіть налаштувати автоплатіж.

Про нюанси та правила сплати внесків, розповів Пенсійний фонд України, передають Новини.LIVE.

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Хто може сплачувати внески

Взяти участь в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування може практично будь-який громадянин України, якщо він ще не отримує пенсію, а дані про нього містяться в реєстрі застрахованих осіб.

Такий механізм насамперед може допомогти українцям, які найближчим часом досягнуть пенсійного віку або ж перебувають у країнах, що не мають угод про соціальне забезпечення з Україною.

Правила сплати внесків

Для зарахування до страхового стажу одного повного місяця, мінімальний добровільний внесок повинен складати 22% від мінімальної заробітної плати. У 2026 році необхідно сплачувати щонайменше 1 902,34 грн кожного місяця або, в перерахунку, 37 євро.

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Фактично це формат своєрідної "підписки", адже людина укладає договір з Пенсійним фондом, а далі щомісяця вносить кошти. Сплачувати можна навіть з-за кордону карткою будь-якого банку. Для цього у відповідному розділі потрібно обрати опцію "Сплатити через Portmone".

Однак є і важливий нюанс. Сума у 1 902,34 грн або 37 євро — лише мінімальний платіж. Кожен громадянин може обрати комфортну для себе суму та щомісяця сплачувати більше або навіть робити внески за інших людей, наприклад, батьків чи дружину.

Якщо сплачувати понад 1 902,34 грн, надлишок суми пропорційно збільшує заробіток, з якого розраховуватиметься майбутня пенсія. При цьому до стажу все одно буде зараховано один місяць.

Чи можна платити внески, якщо працюєш за кордоном

Фахівці Пенсійного фонду наголошують, що укласти договір та сплачувати внески дозволяється незалежно від факту та місця роботи. Тобто, механізм доступний як для безробітних, так і для працевлаштованих громадян — як в Україні, так і за кордоном.

Що потрібно врахувати

Як уточнює Державна податкова служба, добровільна сплата внесків дає можливість накопичувати страховий стаж у поточному часі. Якщо людина вже збирається на пенсію та хоче докупити стаж за минулі роки, коли вона не працювала, договір укладається через податковий орган. Крім того, застосовується вищий тариф — кожен місяць стажу у 2026 році обійдеться у 3 804,68 грн.

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