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Главная Экономика Подготовка к Новому Году: что происходит с ценами на елки в Эпицентре

Подготовка к Новому Году: что происходит с ценами на елки в Эпицентре

Ua ru
10 ноября 2026 11:15
Цены на искусственные елки в Эпицентре: какие самые дешевые и дорогие варианты (фото) Новини.LIVE
Искусственные елки в Эпицентре. Фото: Новини.LIVE

Во многих украинских супермаркетах и торговых центрах уже в начале ноября начали продавать разнообразные украшения к Рождеству и Новому году. В Эпицентре, в частности, появились искусственные елки на любой кошелек. Мы проверили ассортимент одного из киевских гипермаркетов и узнали, сколько стоит самая дорогая и самая дешевая новогодняя елка.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят искусственные елки в Эпицентре по состоянию на первую половину ноября 2026 года.

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Цены на елки в Эпицентре

Покупателям предложили большой выбор елок, а диапазон цен рассчитан на клиентов с разным бюджетом. Минимальная сумма, которую придется потратить в Эпицентре, составляет 958 грн (красный цвет, длина 120 см). От 1 590 грн начинается стоимость искусственных елок аналогичной высоты, но зеленого цвета.

  • Самые дешевые елки в Эпицентре
    Стоимость искусственных елок в Эпицентре. Фото: Новини.LIVE
  • Самые дешевые елки в Эпицентре
    Стоимость искусственных елок в Эпицентре. Фото: Новини.LIVE
  • Самые дешевые елки в Эпицентре
    Стоимость искусственных елок в Эпицентре. Фото: Новини.LIVE
  • Самые дешевые елки в Эпицентре
    Стоимость искусственных елок в Эпицентре. Фото: Новини.LIVE
1 / 4
  • Самые дешевые елки в Эпицентре
  • Самые дешевые елки в Эпицентре
  • Самые дешевые елки в Эпицентре
  • Самые дешевые елки в Эпицентре

Чем больше высота елки, тем дороже стоит товар. В ассортименте гипермаркета представлены изделия по цене 3 990 грн, 4 485 грн, 6 300 грн, 7 500 грн и т. д. Они могут отличаться не только высотой, но и формой, пушистостью, цветом и другими характеристиками.

  • Средние цены на елки
    Цены на искусственные елки в Эпицентре. Фото: Новини.LIVE
  • Средние цены на елки
    Цены на искусственные ёлки в Эпицентре. Фото: Новини.LIVE
  • Средние цены на елки
    Цены на искусственные елки в Эпицентре. Фото: Новини.LIVE
  • Средние цены на елки
    Цены на искусственные елки в Эпицентре. Фото: Новини.LIVE
1 / 4
  • Средние цены на елки
  • Средние цены на елки
  • Средние цены на елки
  • Средние цены на елки

Дороже всего в киевском Эпицентре стоит елка "Медведица" высотой 250 см зеленого цвета — за нее нужно заплатить 22 900 грн. Также в аналогичном ценовом диапазоне находятся искусственные елки стоимостью 17 500 грн (240 см) и 19 900 грн (280 см).

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Самые высокие цены на искусственные елки в Эпицентре. Фото: Новини.LIVE

Какие преимущества искусственных елок

Выбор елки на Рождество и Новый год — это субъективный вопрос. Кто-то любит хвойный запах живых деревьев или увлекается процессом их покупки на рынке. А кому-то гораздо удобнее один раз потратиться на искусственное изделие, не беспокоясь о необходимости каждый год искать красивую елку.

Во втором случае перечень преимуществ довольно широкий и включает долговечность (конструкция может прослужить от нескольких лет до более 10-ти в зависимости от материала), экономию средств, идеальный внешний вид, гипоаллергенность, удобство хранения и даже заботу об окружающей среде.

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоят абонементы на подъемники и трассы в Буковеле. На горнолыжном курорте до конца ноября 2026 года действует скидка 10% на все ski-pass. То есть заблаговременное планирование зимнего отпуска поможет украинцам сэкономить на развлечениях.

Также Новини.LIVE сообщали, что Киевстар предложил абонентам новые тарифные планы в ноябре 2026 года. По сравнению с предыдущими пакетами услуг они подорожали в среднем на 100 грн. В то же время мобильный оператор улучшил наполнение, но не сильно.

цены в Украине Рождество новогодняя елка Эпицентр Новый год 2027
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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