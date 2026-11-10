Штучні ялинки в Епіцентрі. Фото: Новини.LIVE

В багатьох українських супермаркетах і торговельних центрах вже на початку листопада почали продавати різноманітний декор до Різдва і Нового року. В Епіцентрі, зокрема, з’явилися штучні ялинки на будь-який гаманець. Ми перевірили асортимент одного з київських гіпермаркетів і дізналися, скільки коштує найдорожче і найдешевше новорічне дерево.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують штучні ялинки в Епіцентрі станом на першу половину листопада 2026 року.

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Ціни на ялинки в Епіцентрі

Покупцям запропонували великий вибір ялинок, а діапазон цін розрахований на клієнтів із різним бюджетом. Мінімальна сума, яку доведеться витратити в Епіцентрі, становить 958 грн (червоний колір, довжина 120 см). Від 1 590 грн починається вартість штучних дерев аналогічної висоти, але зеленого кольору.

Вартість штучних ялинок в Епіцентрі. Фото: Новини.LIVE

Вартість штучних ялинок в Епіцентрі. Фото: Новини.LIVE

Вартість штучних ялинок в Епіцентрі. Фото: Новини.LIVE

Вартість штучних ялинок в Епіцентрі. Фото: Новини.LIVE 1 / 4







Чим більша довжина ялинки по вертикалі, тим дорожче коштує товар. В асортименті гіпермаркету присутні вироби по 3 990 грн, 4 485 грн, 6 300 грн, 7 500 грн тощо. Вони можуть відрізнятися не тільки висотою, але й формою, пухнастістю, кольором та іншими характеристиками.

Ціни на штучні ялинки в Епіцентрі. Фото: Новини.LIVE

Ціни на штучні ялинки в Епіцентрі. Фото: Новини.LIVE

Ціни на штучні ялинки в Епіцентрі. Фото: Новини.LIVE

Ціни на штучні ялинки в Епіцентрі. Фото: Новини.LIVE 1 / 4







Найдорожче в київському Епіцентрі коштує ялинка "Ведмедиця" висотою 250 см зеленого кольору — за неї потрібно заплатити 22 900 грн. Також у схожому ціновому діапазоні знаходяться штучні дерева вартістю 17 500 грн (240 см) та 19 900 грн (280 см).

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Найвищі ціни на штучні ялинки в Епіцентрі. Фото: Новини.LIVE

Які переваги штучних ялинок

Вибір ялинки на Різдво і Новий рік — це суб’єктивне питання. Хтось любить хвойний запах від живих дерев або захоплюється процесом їх купівлі на ринку. А комусь набагато зручніше один раз віддати гроші за штучний виріб, не переймаючись про необхідність щороку знаходити красиву ялинку.

У другому випадку перелік переваг доволі широкий і включає довговічність (конструкція може прослужити від кількох років до понад 10-ти залежно від матеріалу), економію коштів, ідеальний зовнішній вигляд, гіпоалергенність, зручність зберігання, навіть допомогу довкіллю.

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