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Головна Економіка Підготовка до Нового Року: що відбувається з цінами на ялинки в Епіцентрі

Підготовка до Нового Року: що відбувається з цінами на ялинки в Епіцентрі

Ua ru
10 листопада 2026 11:15
Ціни на штучні ялинки в Епіцентрі: які найдешевші та найдорожчі варіанти (фото) Новини.LIVE
Штучні ялинки в Епіцентрі. Фото: Новини.LIVE

В багатьох українських супермаркетах і торговельних центрах вже на початку листопада почали продавати різноманітний декор до Різдва і Нового року. В Епіцентрі, зокрема, з’явилися штучні ялинки на будь-який гаманець. Ми перевірили асортимент одного з київських гіпермаркетів і дізналися, скільки коштує найдорожче і найдешевше новорічне дерево.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують штучні ялинки в Епіцентрі станом на першу половину листопада 2026 року.

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Ціни на ялинки в Епіцентрі

Покупцям запропонували великий вибір ялинок, а діапазон цін розрахований на клієнтів із різним бюджетом. Мінімальна сума, яку доведеться витратити в Епіцентрі, становить 958 грн (червоний колір, довжина 120 см). Від 1 590 грн починається вартість штучних дерев аналогічної висоти, але зеленого кольору.

  • Найдешевші ялинки в Епіцентрі
    Вартість штучних ялинок в Епіцентрі. Фото: Новини.LIVE
  • Найдешевші ялинки в Епіцентрі
    Вартість штучних ялинок в Епіцентрі. Фото: Новини.LIVE
  • Найдешевші ялинки в Епіцентрі
    Вартість штучних ялинок в Епіцентрі. Фото: Новини.LIVE
  • Найдешевші ялинки в Епіцентрі
    Вартість штучних ялинок в Епіцентрі. Фото: Новини.LIVE
1 / 4
  • Найдешевші ялинки в Епіцентрі
  • Найдешевші ялинки в Епіцентрі
  • Найдешевші ялинки в Епіцентрі
  • Найдешевші ялинки в Епіцентрі

Чим більша довжина ялинки по вертикалі, тим дорожче коштує товар. В асортименті гіпермаркету присутні вироби по 3 990 грн, 4 485 грн, 6 300 грн, 7 500 грн тощо. Вони можуть відрізнятися не тільки висотою, але й формою, пухнастістю, кольором та іншими характеристиками.

  • Середні ціни на ялинки
    Ціни на штучні ялинки в Епіцентрі. Фото: Новини.LIVE
  • Середні ціни на ялинки
    Ціни на штучні ялинки в Епіцентрі. Фото: Новини.LIVE
  • Середні ціни на ялинки
    Ціни на штучні ялинки в Епіцентрі. Фото: Новини.LIVE
  • Середні ціни на ялинки
    Ціни на штучні ялинки в Епіцентрі. Фото: Новини.LIVE
1 / 4
  • Середні ціни на ялинки
  • Середні ціни на ялинки
  • Середні ціни на ялинки
  • Середні ціни на ялинки

Найдорожче в київському Епіцентрі коштує ялинка "Ведмедиця" висотою 250 см зеленого кольору — за неї потрібно заплатити 22 900 грн. Також у схожому ціновому діапазоні знаходяться штучні дерева вартістю 17 500 грн (240 см) та 19 900 грн (280 см).

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Вартість штучних ялинок
Найвищі ціни на штучні ялинки в Епіцентрі. Фото: Новини.LIVE

Які переваги штучних ялинок

Вибір ялинки на Різдво і Новий рік — це суб’єктивне питання. Хтось любить хвойний запах від живих дерев або захоплюється процесом їх купівлі на ринку. А комусь набагато зручніше один раз віддати гроші за штучний виріб, не переймаючись про необхідність щороку знаходити красиву ялинку.

У другому випадку перелік переваг доволі широкий і включає довговічність (конструкція може прослужити від кількох років до понад 10-ти залежно від матеріалу), економію коштів, ідеальний зовнішній вигляд, гіпоалергенність, зручність зберігання, навіть допомогу довкіллю.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштують абонементи на підйомники і траси в Буковелі. На гірськолижному курорті до кінця листопада 2026 року діє знижка 10% на всі ski-pass. Тобто завчасне планування зимової відпустки допоможе українцям заощадити на розвагах.

Також Новини.LIVE розповідали, що Київстар запропонував абонентам нові тарифні плани в листопаді 2026 року. Порівняно з попередніми пакетами послуг вони подорожчали на 100 грн у середньому. Водночас мобільний оператор покращив наповнення, але не сильно.

ціни в Україні Різдво новорічна ялинка Епіцентр Новий рік 2027
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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