Поддержка ветеранов труда в Украине: перечень льгот в апреле 2026 года

В Украине люди с большим трудовым стажем могут получить статус ветерана труда. Это дает право на ряд социальных льгот от государства, но для этого нужно соответствовать определенным требованиям. Прежде всего нужно иметь достаточный страховой стаж и достичь пенсионного возраста.

О том, какие льготы могут получить граждане со статусом ветерана труда в Украине в апреле 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Закон Украины "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста в Украине".

Кто может получить статус ветерана труда в Украине

Статус "Ветеран труда" могут получить несколько категорий граждан. Самый распространенный вариант — это люди, которые долго работали. Для мужчин необходим стаж не менее 40 лет, для женщин — 35 лет. Статус предоставляется после выхода на пенсию.

По данным Департамента социальной защиты населения Сумского городского совета, ветеранами труда также могут стать:

люди с инвалидностью по зрению I группы;

люди с инвалидностью с детства I группы;

пенсионеры, награжденные медалью "Ветеран труда";

люди с гипофизарным нанизмом или диспропорциональной карликовостью;

граждане, которые вышли на пенсию на льготных условиях из-за работы в особо вредных или тяжелых условиях;

люди с инвалидностью I или II группы, которые получают пенсию по инвалидности и имеют не менее 15 лет стажа.

На какие льготы имеют право ветераны труда в Украине

После получения статуса человек может пользоваться рядом социальных гарантий. Среди них:

освобождение от уплаты земельного налога;

ежегодное медицинское обследование и диспансеризация;

преимущественное право на установку домашнего телефона;

первоочередное получение кредита на строительство жилья сроком до 10 лет;

внеочередное обслуживание в больницах, аптеках и первоочередная госпитализация;

возможность и в дальнейшем обслуживаться в поликлинике, к которой была прикреплена по месту работы;

бесплатное первоочередное зубопротезирование (кроме дорогостоящих протезов из драгоценных металлов);

приоритетное получение путевок на санаторно-курортное лечение или компенсация его стоимости;

возможность брать ежегодный отпуск в удобное время и дополнительный отпуск без оплаты до двух недель.

Кроме того, ветераны труда имеют право на приоритетное вступление в садоводческие кооперативы, а также преимущественное право на получение жилья или земельного участка для строительства, садоводства или огородничества.

Как получить удостоверение ветерана труда в Украине

Чтобы оформить удостоверение "Ветеран труда", нужно обратиться в соответствующий департамент социальной защиты и подать заявление, фотографию размером 30×40 мм и справку из Пенсионного фонда Украины, которая подтверждает трудовой и страховой стаж.

После проверки документов человеку выдают удостоверение, подтверждающее статус и дающее право пользоваться предусмотренными льготами.

