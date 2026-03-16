Підтримка ветеранів праці в Україні: перелік пільг у квітні 2026 року

Підтримка ветеранів праці в Україні: перелік пільг у квітні 2026 року

Дата публікації: 16 березня 2026 16:10
Чоловік похилого віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні люди з великим трудовим стажем можуть отримати статус ветерана праці. Це дає право на низку соціальних пільг від держави, але для цього потрібно відповідати певним вимогам. Насамперед потрібно мати достатній страховий стаж і досягти пенсійного віку.

Про те, які пільги можуть отримати громадяни зі статусом ветерана праці в Україні у квітні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні".

Читайте також:

Хто може отримати статус ветерана праці в Україні

Статус "Ветеран праці" можуть отримати кілька категорій громадян. Найпоширеніший варіант — це люди, які довго працювали. Для чоловіків необхідний стаж не менше 40 років, для жінок — 35 років. Статус надається після виходу на пенсію. 

За даними Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради, ветеранами праці також можуть стати:

  • люди з інвалідністю по зору I групи;
  • люди з інвалідністю з дитинства I групи;
  • пенсіонери, нагороджені медаллю "Ветеран праці";
  • люди з гіпофізарним нанізмом або диспропорційною карликовістю;
  • громадяни, які вийшли на пенсію на пільгових умовах через роботу в особливо шкідливих або важких умовах;
  • люди з інвалідністю I або II групи, які отримують пенсію по інвалідності та мають щонайменше 15 років стажу.

На які пільги мають право ветерани праці в Україні 

Після отримання статусу людина може користуватися рядом соціальних гарантій. Серед них:

  • звільнення від сплати земельного податку;
  • щорічне медичне обстеження та диспансеризація;
  • переважне право на встановлення домашнього телефону;
  • першочергове отримання кредиту на будівництво житла строком до 10 років;
  • позачергове обслуговування в лікарнях, аптеках і першочергова госпіталізація;
  • можливість і надалі обслуговуватися у поліклініці, до якої була прикріплена за місцем роботи;
  • безплатне першочергове зубопротезування (крім дорогих протезів із дорогоцінних металів);
  • пріоритетне отримання путівок на санаторно-курортне лікування або компенсація його вартості;
  • можливість брати щорічну відпустку у зручний час і додаткову відпустку без оплати до двох тижнів.

Окрім того, ветерани праці мають право на пріоритетний вступ до садівничих кооперативів, а також переважне право на отримання житла або земельної ділянки для будівництва, садівництва чи городництва.

Як отримати посвідчення ветерана праці в Україні

Щоб оформити посвідчення "Ветеран праці", потрібно звернутися до відповідного департаменту соціального захисту і подати заяву, фотокартку розміром 30×40 мм та довідку з Пенсійного фонд України, яка підтверджує трудовий і страховий стаж. 

Після перевірки документів людині видають посвідчення, що підтверджує статус і дає право користуватися передбаченими пільгами.

Раніше ми писали, що у квітні в Україні планують виплатити одноразову допомогу пенсіонерам та іншим вразливим категоріям населення. Її зможуть отримати щонайменше 13 мільйонів людей. Сума допомоги становитиме 1 500 гривень.

Також ми розповідали, що інвалідність, яка виникла через загальне захворювання, не гарантує автоматичних пільг на житло або комунальні послуги. Водночас місцева влада може надавати додаткову допомогу малозабезпеченим жителям за кошти місцевого бюджету. Також повне звільнення від сплати комуналки передбачено для людей, які отримали інвалідність через війну.

Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Андрій Жинкін
