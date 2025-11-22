Видео
Видео

Поддержка людей с большим стажем — перечень льгот в декабре

Поддержка людей с большим стажем — перечень льгот в декабре

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 06:35
обновлено: 21:04
Льготы и доплаты для людей с большим стажем — какой поддержки ожидать в декабре
Пожилая женщина на своем дворе. Фото: УНИАН

Государство гарантирует дополнительные социальные гарантии пенсионерам, получившим звание ветерана труда. Этот статус предоставляется гражданам с большим стажем.

О том, кто может получить статус "ветерана труда" и какие льготы смогут получить такие граждане в декабре, отмечается в законе "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста в Украине".

Читайте также:

Кто может стать ветераном труда

По законодательству, звание ветерана труда могут получить граждане, которые:

  • были награждены медалью "Ветеран труда" в период СССР;
  • имеют инвалидность I или II группы, отработали не менее 15 лет и получают пенсию.
  • имеют стаж работы от 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин и находятся на пенсии;
  • работали на вредных или опасных производствах (стаж — 25-30 лет для женщин, 30-35 лет для мужчин).

Какие льготы предусмотрены для ветеранов труда

Закон гарантирует таким людям с таким статусом прикрепление к медучреждению, где они лечились до выхода на пенсию, а также право на бесплатное зубопротезирование при условии, что протезы не содержат драгоценных материалов и уровень дохода позволяет получить эту услугу. Кроме того, ветераны труда имеют право на:

  • освобождение от уплаты земельного налога;
  • возможность получить льготный кредит на жилье;
  • бесплатную установку стационарного телефона;
  • внеочередная госпитализация и обеспечение лекарствами;
  • преимущество при распределении жилья, земельных участков или стройматериалов;
  • бесплатное санаторное лечение или его частичную компенсацию;
  • ежегодная бесплатная диагностика, консультации врачей и профилактические осмотры;
  • первоочередной ежегодный отпуск и дополнительный оплачиваемый отпуск до 14 дней.

Ветераны труда, их мужья или жены, а также дети до 18 лет освобождаются от оплаты жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм. После смерти ветерана семья получает разовую материальную помощь.

Большинство льгот доступно только при условии, что среднемесячный доход на одного члена семьи за последние шесть месяцев не превышает предел, который позволяет оформить налоговую социальную льготу.

Кто и какие доплаты может получить в декабре

Отдельные категории ветеранов труда могут получать дополнительные пенсионные доплаты. Речь идет о Героях Социалистического Труда, Героях Украины и кавалерах трех степеней ордена Трудовой Славы. Для таких лиц надбавка составляет 200% минимальной пенсии по возрасту.

Ранее мы писали, что многие украинские пенсионеры не знают о своих правах и часто ими не пользуются, хотя государство предлагает ряд важных льгот, которые могут облегчить жизнь людям старшего возраста.

Также мы рассказывали, что в Украине люди с установленной инвалидностью имеют право на государственную пенсию. Это выплата для тех, кто по состоянию здоровья полностью или частично потерял возможность работать.

пенсии пенсионеры льготы стаж трудовой стаж
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
