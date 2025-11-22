Льготы и доплаты для людей с большим стажем — какой поддержки ожидать в декабре

Пожилая женщина на своем дворе. Фото: УНИАН

Государство гарантирует дополнительные социальные гарантии пенсионерам, получившим звание ветерана труда. Этот статус предоставляется гражданам с большим стажем.

О том, кто может получить статус "ветерана труда" и какие льготы смогут получить такие граждане в декабре, отмечается в законе "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста в Украине".

Кто может стать ветераном труда

По законодательству, звание ветерана труда могут получить граждане, которые:

были награждены медалью "Ветеран труда" в период СССР;

имеют инвалидность I или II группы, отработали не менее 15 лет и получают пенсию.

имеют стаж работы от 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин и находятся на пенсии;

работали на вредных или опасных производствах (стаж — 25-30 лет для женщин, 30-35 лет для мужчин).

Какие льготы предусмотрены для ветеранов труда

Закон гарантирует таким людям с таким статусом прикрепление к медучреждению, где они лечились до выхода на пенсию, а также право на бесплатное зубопротезирование при условии, что протезы не содержат драгоценных материалов и уровень дохода позволяет получить эту услугу. Кроме того, ветераны труда имеют право на:

освобождение от уплаты земельного налога;

возможность получить льготный кредит на жилье;

бесплатную установку стационарного телефона;

внеочередная госпитализация и обеспечение лекарствами;

преимущество при распределении жилья, земельных участков или стройматериалов;

бесплатное санаторное лечение или его частичную компенсацию;

ежегодная бесплатная диагностика, консультации врачей и профилактические осмотры;

первоочередной ежегодный отпуск и дополнительный оплачиваемый отпуск до 14 дней.

Ветераны труда, их мужья или жены, а также дети до 18 лет освобождаются от оплаты жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм. После смерти ветерана семья получает разовую материальную помощь.

Большинство льгот доступно только при условии, что среднемесячный доход на одного члена семьи за последние шесть месяцев не превышает предел, который позволяет оформить налоговую социальную льготу.

Кто и какие доплаты может получить в декабре

Отдельные категории ветеранов труда могут получать дополнительные пенсионные доплаты. Речь идет о Героях Социалистического Труда, Героях Украины и кавалерах трех степеней ордена Трудовой Славы. Для таких лиц надбавка составляет 200% минимальной пенсии по возрасту.

