Пільги та доплати для людей з великим стажем — на яку підтримку очікувати в грудні

Жінка похилого віку на своєму подвір'ї. Фото: УНІАН

Держава гарантує додаткові соціальні гарантії пенсіонерам, які отримали звання ветерана праці. Цей статус надається громадянам з великим стажем.

Про те, хто може отримати статус "ветерана праці" та які пільги зможуть отримати такі громадяни у грудні, зазначається в законі "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні".

Хто може стати ветераном праці

За законодавством, звання ветерана праці можуть отримати громадяни, які:

були нагороджені медаллю "Ветеран праці" у період СРСР;

мають інвалідність I чи II групи, відпрацювали щонайменше 15 років і отримують пенсію.

мають стаж роботи від 35 років для жінок і 40 років для чоловіків та перебувають на пенсії;

працювали на шкідливих або небезпечних виробництвах (стаж — 25–30 років для жінок, 30–35 років для чоловіків).

Які пільги передбачені для ветеранів праці

Закон гарантує таким людям з таким статусом прикріплення до медзакладу, де вони лікувалися до виходу на пенсію, а також право на безоплатне зубопротезування за умови, що протези не містять дорогоцінних матеріалів і рівень доходу дозволяє отримати цю послугу. Окрім того, ветерани праці мають право на:

звільнення від сплати земельного податку;

можливість отримати пільговий кредит на житло;

безплатне встановлення стаціонарного телефону;

позачергова госпіталізація та забезпечення ліками;

перевага при розподілі житла, земельних ділянок чи будматеріалів;

безплатний санаторне лікування або його часткову компенсацію;

щорічна безоплатна діагностика, консультації лікарів та профілактичні огляди;

першочергова щорічна відпустка й додаткова оплачувана відпустка до 14 днів.

Ветерани праці, їхні чоловіки чи дружини, а також діти до 18 років звільняються від оплати житлово-комунальних послуг у межах установлених норм. Після смерті ветерана родина отримує разову матеріальну допомогу.

Більшість пільг доступна лише за умови, що середньомісячний дохід на одного члена сім’ї за останні шість місяців не перевищує межу, яка дозволяє оформити податкову соціальну пільгу.

Хто та які доплати може отримати у грудні

Окремі категорії ветеранів праці можуть отримувати додаткові пенсійні доплати. Йдеться про Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України та кавалерів трьох ступенів ордена Трудової Слави. Для таких осіб надбавка становить 200% мінімальної пенсії за віком.

